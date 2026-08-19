FENERBAHÇE’DE transfer döneminde bir ayrılık daha resmiyet kazandı. Sarı-lacivertli kulüp, 19 yaşındaki santrfor Sidiki Cherif’in Coventry City’ye transferi konusunda İngiliz ekibiyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, genç oyuncuya Fenerbahçe forması altında verdiği emekler nedeniyle teşekkür edilirken kariyerinin yeni döneminde başarı dileğinde bulunuldu.

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, “Teşekkürler Sidiki Cherif. Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Sidiki Cherif'in transferi konusunda Coventry City kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Sidiki Cherif'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Böylece bir süredir geleceği merak konusu olan genç futbolcunun Fenerbahçe macerası sona ermiş oldu.

24,5 MİLYON EURO BONSERVİS

Haberde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, Sidiki Cherif’in satışından 24,5 milyon Euro bonservis geliri elde edecek.

Cherif, geçtiğimiz sezon Angers’den önce 4 milyon Euro kiralama bedeliyle kadroya katılmış, ardından 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Böylece genç oyuncu için toplam 22 milyon Euro’luk transfer bedeli ödenmişti.

17 MAÇTA 3 GOL, 1 ASİST

Fenerbahçe formasıyla 17 karşılaşmada görev alan Fransız futbolcu, bu süreçte 3 kez fileleri havalandırırken 1 de asist yaptı.

Henüz 19 yaşında olan Cherif, kariyerine İngiltere’de devam edecek. Genç santrforun Coventry City formasıyla Premier Lig’de göstereceği performans merakla bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM TRANSFER BEDELİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Sidiki Cherif’in Fenerbahçe’ye transferi daha önce eski başkan Aziz Yıldırım’ın açıklamalarıyla da gündeme gelmişti. Yıldırım, seçim döneminde genç oyuncunun bonservis bedelini eleştirmiş, futbolcunun yeteneğinden ziyade ödenen rakama dikkat çekmişti.

Cherif’in Coventry City’ye transferinin resmileşmesiyle Fenerbahçe’de genç santrfor dönemi sona ererken, sarı-lacivertlilerin hücum hattındaki kadro planlaması da yeniden gündeme geldi.