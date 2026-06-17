Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 17 Haziran tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararı kapsamında İçişleri Bakanlığı teşkilatında görev yapan yüzlerce mülki idare amirinin yeri değiştirildi. Kararnameyle toplam 430 mülki idare amiri yeni görevlerine atandı.

TUĞÇE ORHAN’A YENİ GÖREV

Kararname kapsamında Samsun Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcılığı görevine atandı. Orhan, son yıllarda genç yaşta üstlendiği görevler ve kamu yönetimindeki kariyeriyle dikkat çeken isimler arasında gösteriliyordu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Tuğçe Orhan, geçmişte sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar nedeniyle kamuoyunun gündemine gelmişti. Bazı kullanıcılar genç kaymakamın görünümünü “Barbie” karakterine benzetirken, bu yorumlar siyaset ve kamuoyu çevrelerinde tartışma yaratmıştı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de o dönemde yaptığı açıklamada, kadın yöneticilerin fiziksel görünümleri yerine mesleki başarılarıyla değerlendirilmesi gerektiğini söylemiş ve kullanılan dili eleştirmişti.

TUĞÇE ORHAN KİMDİR?

1995 yılında Elazığ’da doğan Tuğçe Orhan, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Aynı alanda yüksek lisans eğitimini tamamlayan Orhan, İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak mülki idare amirliği kariyerine başladı.

Meslek hayatı boyunca Elazığ, Ankara, Düzce ve Bolu’da çeşitli görevlerde bulunan Orhan, Bolu’nun Seben ilçesinde kaymakam vekilliği yaptı. İngiltere’de dil eğitimi alan ve Birleşik Krallık’ın idari yapısı üzerine incelemelerde bulunan Orhan, daha sonra Samsun Ladik Kaymakamı olarak görev yaptı. Son atama kararıyla birlikte Burdur Vali Yardımcılığı görevine getirildi.