Bankaların kredi değerlendirme süreçlerinde yeni bir döneme geçildi. Uzmanların aktardığına göre, fatura ödeme düzeni ve yüksek kredi notu artık kredi onayı almak için tek başına yeterli olmuyor. Devreye alınan yeni algoritmik sistemler, müşterilerin kredi kartı ekstrelerini ve hesap hareketlerini detaylı şekilde inceliyor.

Sistem, riskli olarak tanımladığı harcama alışkanlıklarını tespit ettiğinde başvuru sürecini otomatik olarak sonlandırabiliyor. Uzmanlar, günlük hayatta önemsenmeyen bazı finansal işlemlerin kredi sicilini doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor.

KREDİ ONAYINI ENGELLEYEN İŞLEMLER

İnternet üzerinden yasal veya yasa dışı şans oyunlarına para yatırmak, yeni sistemlerin en hassas olduğu konuların başında geliyor. Kredi kartı ile tek bir sefer dahi sanal bahis sitelerine işlem yapılması, yüksek risk kategorisinde değerlendirilerek başvurunun reddedilmesine neden oluyor.

Bunun yanı sıra, kişisel para transferlerinde IBAN açıklamalarının boş bırakılması da algoritmalar tarafından şüpheli bulunuyor. Arkadaş veya akrabalar arasındaki sürekli para trafiğinin açıklamasız yapılması, kayıt dışı borçlanma şeklinde yorumlanıyor. Ayrıca, resmi gelir ile aylık harcama hacmi arasındaki büyük farklar da sistemin dikkatini çekiyor. Örneğin, resmi maaşı 30 bin TL olan bir müşterinin hesabından aylık 200 bin TL'lik işlem geçmesi, sürdürülemez bir risk olarak kaydediliyor.

KREDİ BAŞVURUSU ÖNCESİ NE YAPILMALI?

Sektör yetkilileri, ileride konut, taşıt veya ihtiyaç kredisi kullanmayı planlayan tüketicilerin banka hesaplarını bir finansal özgeçmiş gibi yönetmesi gerektiğini bildiriyor. Bu kapsamda, para transferlerinde kira ödemesi veya borç iadesi gibi net açıklamaların kullanılması büyük önem taşıyor.

Müşterilerin bankalardaki gelir beyanlarını güncel tutmaları, maaş artışlarını veya kira gibi ek gelirlerini resmi olarak bildirmeleri tavsiye ediliyor. Kredi kartlarının başkalarına kullandırılmaması ve kaynağı belirsiz yüksek tutarlı nakit giriş çıkışlarından kaçınılması, sorunsuz bir kredi onay süreci için temel şartlar arasında yer alıyor.