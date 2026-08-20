Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de kruvaziyer turizmi ocak-temmuz döneminde 1 milyon 70 bin 481 yolcuya ulaşarak önemli bir ivme yakaladı. Toplam 18 limana 656 geminin yanaştığı bu süreçte, en yoğun hareketlilik temmuz ayında kaydedildi.

Geçtiğimiz yıl 19 limana uğrayan 1375 gemiyle 2 milyon 138 bin 136 yolcu sayısına ulaşılarak son 12 yılın zirvesi görülmüştü. Bu yılın ilk 7 ayında ise artan talep dikkat çekerken, sadece temmuz ayında 168 kruvaziyerle 314 bin 26 yolcu Türkiye limanlarına giriş yaptı.

ALANYA VE ANTALYA LİMANLARINDAKİ DURUM NE?

Akdeniz çanağındaki hareketlilik bölge turizmine de doğrudan yansıdı. Açıklanan resmi rakamlara göre, yedi aylık periyotta Alanya limanına 5 kruvaziyer demirledi ve ilçeye 6 bin 734 yolcu giriş yaptı. Aynı dönemde Antalya merkez limanına 8 gemiyle 19 bin 378, Kaş'a ise 7 gemiyle 13 bin 129 yolcu geldi. Türkiye genelinde en fazla gemi ağırlayan ilçe ise 274 kruvaziyer ve 480 bin 983 yolcu ile Kuşadası oldu.

1 MİLYON BARAJI NEDEN ÖNEMLİ?

Bakanlık tarafından kayıtların düzenli tutulmaya başlandığı 2011 yılından bu yana, ocak-temmuz döneminde 1 milyon yolcu barajı çok nadir aşılıyor. Daha önce 2011'de 1 milyon 15 bin 97 ve 2013'te 1 milyon 53 bin 692 rakamları görülmüştü. Geçen yıl aynı dönemde kaydedilen 1 milyon 58 bin 752 yolcunun ardından, bu yıl ulaşılan 1 milyon 70 bin 481 rakamı, deniz turizmindeki kalıcı büyüme trendini ve limanların artan cazibesini doğruluyor.