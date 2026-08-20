Alanya’da jandarma ekiplerinin kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik çalışmasında bir araçta 72 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre çalışma, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütüldü. Kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında M.Ç. isimli şahsa ait araç durdurularak arandı. Aramada ele geçirilen 72 kilogram kıyılmış tütünün ardından M.Ç. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

KAÇAK TÜTÜNLE MÜCADELE NASIL YÜRÜTÜLÜYOR?

Türkiye genelinde tütün ve tütün mamullerine yönelik denetimler yalnızca kaçak sigarayla sınırlı tutulmuyor. Kıyılmış tütün, boş veya doldurulmuş makaron, bandrolsüz ürünler ve tütün doldurmada kullanılan makineler de kolluk birimlerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında karşılaşılan materyaller arasında bulunuyor. Jandarmanın farklı illerde kamuoyuna açıkladığı operasyonlarda araçların yanı sıra iş yeri ve ikametlerde gerçekleştirilen aramalarda da kıyılmış tütün ile tütün mamullerinin ele geçirildiği görülüyor.

ADLİ SÜREÇ SAVCILIK KOORDİNESİNDE İLERLİYOR

Bu tür olaylarda ele geçirilen ürünlerin niteliği, bulundurulma ve taşınma şekli ile ticari amaç bulunup bulunmadığı gibi hususlar yürütülen soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Kaçakçılıkla bağlantılı olaylarda 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu başta olmak üzere ilgili tütün mevzuatı çerçevesinde işlem yapılabiliyor. Somut olayın hangi hukuki kapsamda değerlendirileceği ise soruşturma makamlarınca elde edilen delillere göre belirleniyor. Alanya’daki olayda da şüpheli hakkında adli tahkikat başlatılmış durumda.

BENZER OPERASYONLARDA ARAÇ, İŞ YERİ VE İKAMETLER ÖNE ÇIKIYOR

Jandarma birimlerinin Türkiye’nin farklı bölgelerinde duyurduğu benzer çalışmalar, kaçak tütünün farklı yöntemlerle piyasaya sürülebildiğini ortaya koyuyor. Örneğin Denizli’de geçmiş yıllarda gerçekleştirilen bir operasyonda kıyılmış sarmalık tütünün yanı sıra dolu ve boş makaronlar ile sigara dolum makineleri ele geçirilirken, Kütahya’daki operasyonlarda da kıyılmış tütün, bandrolsüz makaron ve doldurma makinelerine rastlandı. Ankara ve Mersin’de açıklanan başka operasyonlarda ise daha yüksek miktarlarda kıyılmış tütünün araç, işletme veya diğer adreslerde ele geçirildiği duyuruldu. Bu örnekler, denetimlerin yalnızca perakende satış noktalarında değil, ürünlerin taşınması ve hazırlanması aşamalarında da yoğunlaştığını gösteriyor.

ALANYA VE ANTALYA’DA DAHA ÖNCE DE OPERASYONLAR YAPILDI

Antalya’da kaçak tütün ve tütün mamullerine karşı daha önce de farklı güvenlik birimlerince operasyonlar gerçekleştirildi. Geçmişte Alanya’nın da aralarında bulunduğu ilçelerde yürütülen çalışmalarda kıyılmış tütün, boş ve dolu makaron, sigara sarma kâğıdı, gümrük kaçağı sigara ve elektronik sigara gibi çeşitli ürünlerin ele geçirildiği açıklanmıştı. Bu operasyonlar, turizm ve ticaret hareketliliğinin yoğun olduğu Antalya genelinde kaçak tütün ürünlerinin piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik denetimlerin süreklilik taşıdığını ortaya koyuyor.

KAÇAK TÜTÜN NEDEN TAKİP EDİLİYOR?

Kayıt ve denetim sistemi dışında kalan tütün ürünleri, vergi kaybının yanı sıra ürünlerin kaynağı ve içeriğinin izlenebilirliği açısından da sorun oluşturuyor. Yasal piyasadaki tütün mamullerinde üretim, satış, vergilendirme ve bandrol gibi çeşitli kontrol mekanizmaları bulunurken, kayıt dışı ürünlerde bu zincirin dışında hareket edilebiliyor. Bu nedenle kaçakçılıkla mücadelede yalnızca nihai ürünün satışı değil; tütünün taşınması, depolanması, işlenmesi ve makaronlara doldurularak piyasaya sunulmasına ilişkin faaliyetler de inceleme konusu olabiliyor.

VATANDAŞLARIN ŞÜPHELİ DURUMLARI BİLDİRMESİ ÖNEM TAŞIYOR

Kaçak veya bandrolsüz olduğu değerlendirilen tütün mamullerinin satışı ve dağıtımıyla karşılaşılması halinde vatandaşların durumu yetkili kolluk birimlerine bildirmesi, kayıt dışı ticaretle mücadeleye katkı sağlıyor. Şüpheli ürünlerde kaynağı belirsiz satış kanallarından uzak durulması da hem yasal sorumluluklar hem de ürün güvenliği bakımından önem taşıyor. Alanya’daki son olayla ilgili soruşturma sürerken, jandarma ekiplerinin suç ve suçlularla mücadele çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.