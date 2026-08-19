Transfer çalışmalarını sürdüren Alanyaspor'un, Fenerbahçe forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Demir ile ilgilendiği öne sürüldü. Basına yansıyan iddialara göre, turuncu-yeşilli yönetim genç yeteneği uzun vadeli bir yatırım olarak görüyor ve sarı-lacivertli kulüple temas kurmaya hazırlanıyor. Emre Demir'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

İki kulüp arasındaki görüşmelerde takas formülünün de gündeme gelebileceği belirtiliyor. Fenerbahçe'nin, Alanyaspor'un genç stoperi Ümit Akdağ'ı transfer etmek istemesi nedeniyle pazarlıkların genişleyebileceği ifade edildi. İddialara göre sarı-lacivertliler, Ümit Akdağ'ın bonservisine karşılık Emre Demir ve bir miktar para teklif etmeyi planlıyor.

AVRUPA KULÜPLERİ DE TAKİPTE Mİ?

Asıl mevkisi 10 numara olan Emre Demir için Alanyaspor'un tek talip olmadığı aktarıldı. Genç oyuncuyla CSKA

Sofia, Lugano, Dinamo Zagreb ve RB Salzburg'un da ilgilendiği iddia ediliyor. Türkiye'ye döndükten sonra Trendyol 1. Lig'de düzenli forma şansı bulan oyuncu, 2023-2024 sezonunda Ümraniyespor ile 28 maçta 2 gol ve 2 asist üretti. Aktarılan verilere göre 2024-2025 sezonunda Sakaryaspor'da 32 maçta 9 gol atan Emre, geçtiğimiz sezon da aynı takımda 30 maçta 3 gol ve 1 asistlik katkı vererek son üç sezonda 90 lig maçında 14 gol ve 3 asiste ulaştı.

BARCELONA GEÇMİŞİ VE KARİYER YOLCULUĞU

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Ocak 2004

Mersin doğumlu olan Emre Demir, Kayserispor formasıyla 30 maçta 1 gol ve 1 asist kaydettikten sonra 2021 yılında 2 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Barcelona ile anlaştı. İspanyol ekibinin serbest kalma bedelini 400 milyon Euro olarak belirlediği oyuncu, Barcelona B'de 2 maç oynadıktan sonra Ocak 2023'te Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ardından Samsunspor'da kiralık olarak 2 maçta 1 gol kaydetti.

Profesyonel lig kariyerinde toplam 124 karşılaşmaya çıkarak 16 gol ve 4 asist üreten orta saha oyuncusu, Türkiye'nin alt yaş milli takımlarında da 48 maçta 7 gole imza attı. Barcelona'dan Süper Lig'e uzanan kariyer yolculuğunda, Emre Demir'in yeni adresinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.