Trendyol 1. Lig’de play-off ve kümede kalma hattını yakından ilgilendiren kritik mücadelede Bandırmaspor ile Sarıyerspor karşı karşıya geliyor.

MAÇ SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Karşılaşma bugün saat 14.30’da, Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanacak. Mücadelede düdüğü hakem Oğuzhan Aksu çalacak. Yardımcılıklarını ise Haydar Avcı ve Arif Dilmeç üstlenecek.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kritik mücadele, ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler maçı ücretsiz şekilde takip edebilecek.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ev sahibi Bandırmaspor, ligde 51 puanla play-off hattını zorlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Çorum FK karşısında alınan galibiyet, takımda moralleri yükseltti.

Konuk ekip Sarıyerspor ise 42 puanla düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veriyor. Deplasmanda alınacak bir puan bile, sezonun geri kalanı için kritik olabilir.

MAÇIN ÖNEMİ NE?

Bandırmaspor için bu maç, play-off yarışında avantaj yakalama fırsatı anlamına geliyor. Sarıyerspor cephesinde ise ligde kalma yolunda kritik bir viraj.

