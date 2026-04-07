Yurt dışı konserleri sonrası İstanbul’daki evinde rahatsızlanan İbrahim Tatlıses, apar topar hastaneye kaldırıldı. İlk bilgilere göre ünlü sanatçı viral enfeksiyon geçiriyor.

EVİNDE FENALAŞTI

Türk müziğinin usta isimlerinden İbrahim Tatlıses, İstanbul’daki evinde aniden rahatsızlandı. Edinilen bilgilere göre 74 yaşındaki sanatçı, yaşadığı sağlık sorununun ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

İLK TESPİT: VİRAL ENFEKSİYON

İlk değerlendirmelere göre Tatlıses’in ağır seyreden viral enfeksiyon geçirdiği öğrenildi. Doktorların sanatçının sağlık durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Net teşhisin yapılması için bazı tetkiklerin sürdüğü ifade ediliyor.

YAKIN ÇEVRESİ HASTANEYE AKIN ETTİ

Haberin duyulmasının ardından sanatçının yakın çevresi ve ailesi hastaneye gitti. Tatlıses’in sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Bir süredir yurt dışı konserleriyle yeniden sahnelere dönen sanatçının yoğun tempo içinde olduğu biliniyordu. Bu durumun rahatsızlığı tetiklemiş olabileceği konuşuluyor.

HAYATI BOYUNCA SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE ETTİ

İbrahim Tatlıses, geçmiş yıllarda yaşadığı ciddi sağlık sorunları ve geçirdiği saldırı sonrası uzun süre tedavi görmüş, ardından sahnelere dönmüştü. Son gelişme, sanatçının hayranlarını bir kez daha endişelendirdi. Hani bazen insan “geçti artık” diye düşünüyor ama… işte tam da öyle bir anda geliyor bu haberler.