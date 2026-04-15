ALANYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi, çalışan memnuniyetini artırmak ve kurum içi iletişimi güçlendirmek amacıyla düzenlediği toplantıların ikincisini gerçekleştirdi. Hastanede birim sorumlularına yönelik düzenlenen toplantıda, sağlık hizmetlerinin daha kaliteli ve etkin sunulmasına yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Sağlık çalışanlarının görüş, öneri ve talepleri dinlenirken; karşılıklı fikir alışverişiyle hizmet kalitesini artırmaya yönelik iyileştirme alanları ele alındı. Başhekim Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, çalışan memnuniyetinin artırılmasının sunulan sağlık hizmetine doğrudan katkı sağladığını vurgulayarak, bu tür toplantıların belirli aralıklarla sürdürüleceğini ifade etti.

