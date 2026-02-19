SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2026’nın emekliler için “kağıt üzerinde artış” yılı olacağını söylerken, olası sistem değişikliğinin mevcut emeklileri kapsamayabileceğine dikkat çekti.

Türkiye’de emeklilik sistemi değişecek mi sorusu yeniden gündemde. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2026 yılına ilişkin yaptığı değerlendirmede emekliler açısından iyileşme değil, yalnızca enflasyon oranında artışların söz konusu olduğunu söyledi.

Erdursun’a göre 2026, milyonlarca emekli için “refah yılı” değil, sadece resmi enflasyon kadar artışın yansıtıldığı bir dönem olarak geçiyor. Bu artışların alım gücünü korumaya yetmediğini belirten Erdursun, özellikle sabit gelirli emeklilerin günlük hayatındaki yükün arttığını vurguladı.

NE REFAH PAYI NE EK DÜZENLEME

2026 yılının ilk yarısında emekli aylıklarına yalnızca enflasyon farkı yansıtıldığını hatırlatan Erdursun, en düşük tamamlanan aylıklarda yüzde 18,4, diğer aylıklarda ise yüzde 12,19 artış yapıldığını söyledi.

Herhangi bir refah payı ya da ek iyileştirme yapılmadığını belirten Erdursun, ekonomi yönetiminin önceliğinin maliyet kontrolü olduğunu ifade etti.

“Enflasyon kadar artış teknik olarak bir koruma mekanizması gibi görünse de, fiilen gelir seviyesini iyileştirmiyor” diyen Erdursun, Temmuz ayında da ilave bir artış sinyali bulunmadığını dile getirdi.

Alanya’da pazara çıkan bir emekliyle konuştuğunuzda tablo daha net görünüyor. Kira, elektrik, su, mutfak harcaması… Maaş artıyor ama market poşeti aynı kalmıyor. Rakam yükseliyor, değer düşüyor.

“RAKAM ARTIYOR, DEĞER AZALIYOR”

Erdursun, bayram ikramiyesi üzerinden de dikkat çeken bir karşılaştırma yaptı. 2018 yılında 1.000 TL olan ikramiyenin o dönemki net asgari ücretin yüzde 62,36’sına denk geldiğini hatırlattı.

Bugünkü 28.075 TL’lik asgari ücret baz alındığında ikramiyenin yaklaşık 17.500 TL olması gerektiğini ifade eden Erdursun, mevcut 4.000 TL’lik tutarın 5.000-5.500 TL seviyesine çıksa dahi ilk yıllardaki alım gücüne yaklaşamayacağını söyledi.

Bu tablo özellikle sabit gelirli emekliler açısından günlük hayatın daha da zorlaştığını gösteriyor. Faturalar beklemiyor. Eczane masrafı ertelenmiyor. Ama gelir aynı hızda artmıyor.

SOSYAL YARDIM FORMÜLÜNE ELEŞTİRİ

Emekli aylığı yerine kira yardımı gibi sosyal destek formüllerinin gündeme gelmesini de eleştiren Erdursun, emekli aylığının yıllarca ödenen primlerin karşılığı olduğunu hatırlattı.

Emekli maaşı ile sosyal yardımın farklı kavramlar olduğunu belirten Erdursun, bu iki başlığın birleştirilmesinin sosyal güvenlik sisteminin temel mantığına ters düştüğünü savundu.

“Emekli aylıkları ile sosyal yardım farklıdır. Emekli aylıklarına sosyal yardım ilavesi sistemin prim=maaş dengesine zarar verir” değerlendirmesinde bulundu.

YENİ SİSTEM ESKİ EMEKLİYİ KAPSAMAYABİLİR

Emekli maaşı hesaplama sistemi değişirse kimleri kapsayacak? sorusu da tartışmanın merkezinde.

Erdursun’a göre yalnızca hesaplama yöntemi değiştirilirse bu düzenleme bundan sonra emekli olacakları kapsayacak. Mevcut emeklilerin aylıkları ise değişmeyecek.

Mevcut emeklilerin etkilenebilmesi için ayrıca bir intibak düzenlemesi gerektiğini vurgulayan Erdursun, bunun ciddi bir maliyet anlamına geldiğini ve kısa vadede kapsamlı bir intibak beklentisinin düşük olduğunu söyledi.

2026’nın bütçe disiplini çerçevesinde geçeceğini belirten Erdursun, daha kapsamlı sosyal politikaların ancak 2027 yılında gündeme gelebileceğini ifade etti. Ama o zamana kadar…

Emekliler için asıl soru değişmiyor: “Emekli maaşı alım gücü ne zaman gerçek anlamda artacak?”