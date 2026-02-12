KEYİFLİ işletmenin sıcak ve samimi atmosferinde gerçekleşen organizasyonda takımın moralinin yüksek olduğu gözlendi. İşletme sahiplerinden Hüseyin Uyar, Cumartesi günü Oba Stadyumu’nda oynanacak TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması öncesinde turuncu-yeşilli ekibe başarı dileklerini iletti.

Başkan Hasan Çavuşoğlu ise nazik ev sahiplikleri dolayısıyla Hüseyin Uyar ve Haydar Çelenk’e teşekkür ederek günün anısına Alanyaspor forması takdim etti.

Zorlu Konyaspor maçı öncesi düzenlenen bu buluşma, camiada kenetlenme mesajı olarak değerlendirildi.

Muhabir: Mazlume Göktaş