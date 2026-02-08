CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında zorlu Beşiktaş deplasmanında sahne aldı. Turuncu-yeşilli ekip, etkili oyunuyla siyah-beyazlıları uzun süre oyundan düşürürken, mücadeleden 2-2’lik beraberlikle ayrılarak İstanbul’dan altın değerinde bir puanla döndü. Karşılaşmaya adeta golle başlayan Alanyaspor, 9. dakikada Güven Yalçın’ın şık vuruşuyla öne geçti. Bu golden yalnızca 7 dakika sonra yine sahneye çıkan Güven Yalçın, 16. dakikada farkı ikiye çıkararak Vodafone Park’ta soğuk duş etkisi yarattı: 0-2. İki farklı geriye düşen Beşiktaş, baskısını artırırken 32. dakikada Orkun Kökçü’nün penaltıdan kaydettiği golle skoru 1-2’ye getirdi. İlk yarının kalan bölümünde Alanyaspor savunması dikkatli bir oyun sergilerken, devreye turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle girildi. İkinci yarıya daha istekli başlayan ev sahibi ekip, 54. dakikada yeni transfer Hyun-Gyu Oh’un ceza sahası dışından attığı jeneriklik golle eşitliği sağladı: 2-2. Gol sonrası Beşiktaş baskısını artırsa da Alanyaspor kalecisi ve savunması kritik anlarda hata yapmadı. Mücadelenin kalan dakikalarında iki takım da galibiyet golünü bulamazken, Alanyaspor güçlü rakibi karşısında ortaya koyduğu mücadeleci futbol ve etkili hücum performansıyla deplasmandan 1 puan çıkarmayı başardı. Cemali AYDINOĞLU

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ Park Stadyumu'nda Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği kritik müsabakaya temsilcimiz Corendon Alanyaspor, kalede Victor, savunmada Hadergjonaj, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, orta alanda Makouta, Janvier, Duarte, hücumda Hagi, Hwang ve ileri uçta da Güven Yalçın ilk 11'i ile başladı.

Ev sahibi Beşiktaş ise sahaya, Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Olaitan, Cengiz Ünder, Cerny ve Hyeongyu Oh ilk 11'i ile çıktı. Cemali AYDINOĞLU

CANLI ANLATIM

90' Maç 2-2 sona erdi.

90' Mücadelenin sonuna en az 6 dakika daha eklendi.

90' Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan ortaladığı pozisyonda, Mustafa Hekimoğlu topa dokunamadı.

88' Salih Uçan, Olaitan yerine; Rashica, Cengiz Ünder yerine oyuna dahil oldu.

84' Paulo Victor, zaman geçirdiği gerekçesiyle sarı kart gördü.

83' Orkun Kökçü'nün kullandığı serbest vuruşta top yan ağlarda kaldı.

82' Alanyaspor'da Fatih Aksoy ve Enes Keskin, Janvier ve Ruan Duarte yerine oyuna dahil oldu.

82' Nuno Lima, Oh'un ayağına yaptığı müdahale ile sarı kart gördü.

78' Mustafa Hekimoğlu ve Murillo, Cerny ve Gökhan Sazdağı yerine oyuna dahil oldu.

77' Rıdvan Yılmaz'ın sol kanatta yerden çıkardığı topta, Fidan Aliti topu taca gönderdi.

73' Hwang Ui-Jo yerini Efecan Karaca'ya bıraktı.

69' Agbadou'nun ceza sahası dışından sert şutunda, Paulo Victor topu konrol etti.

65' İki ekibde eşitliği bozmak için hucüm oyunu sergiliyor.

62' Alanyaspor'da; Güven Yalçın ve Ianis Hagi yerlerini, Mounie ve Elia'ya bıraktı.

61' Orkun Kökçü'nün orta sahadan attığı mükemmel hava pasında Cerny, kaleci ile karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı.

58' Beşiktaş, Oh'un golüyle skoru eşitledi: 2-2

52' Ndidi'nin ceza sahası dışından çıkarttığı sert şutta, Paulo Victor gole izin vermedi.

51' Gökhan Sazdağı'nın ceza sahası içine yaptığı ortada, Oh topa dokunamadı.

46' İkinci yarı, Beşiktaş'ın vuruşuyla başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi

45' İlk yarının sonuna en az 4 dakika daha eklendi.

44' Beşiktaş'ta yeni transfer Oh, köşe çizgisine yakın noktada Aliti'ye yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kart gördü..

43' Haiderjonaj'ın Güven Yalçın'ın pasıyla ağlara gönderdiği topta, yardımcı hakem öncesinde faul kararı verdi.

40' Güven'in orta sahadan sol kanada attığı ara pasta, Haiderjonaj topa yetişemedi.

38' Beşiktaş, hazırlık pasları ile oyunu açmaya çalışıyor.

32' Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün penaltı golüyle farkı 1'e indirdi: 1-2

30' Beşiktaş yeni transfer Oh'un yerde kaldığı pozisyon için penaltı bekliyor.

27' Beşiktaş'ın kullandığı taç atışında ceza sahası içinde topla buluşan Cengiz, topu üstten auta gönderdi.

26' Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı'nın ortasında Lima topu taça gönderdi.

25' Beşiktaş, tüm hatlarıyla rakip yarı sahada

20' Alanyaspor'un sağ çaprazdan şutu Ersin'de kaldı.



16' Corendon Alanyaspor, Güven Yalçın'ın ikinci golüyle deplasmanda 2-0 öne geçti.

14' Alanyaspor'da Hagi'nin yerde kaldığı pozisyonda Ruan'ın ceza sahası içi sol taraftan çıkarttığı şut, defansın da müdahalesi ile yan ağlarda kaldı.

13' Yeni transfer Oh'un ceza sahası içi sol çaprazdan şutu kalecide kaldı

9' Corendon Alanyaspor, Güven Yalçın'ın attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti.

8' Mücadele büyük bir tempo ile başladı.

5' Alanyaspor'da Ruan Daurte'nin ceza sahası dışından vurduğu şut, kalenin solundan auta çıktı.

4' Yeni transfer Oulatian'ın sol çaprazdan şutu auta çıktı.

1' Vaclav Cerny, maçın hemen başında sarı kart gördü.

1' Maç başladı