BİM, A101 ve ŞOK'un 3 Kasım 2026 haftasına ait aktüel kataloglarında fiyatlar ve ürün çeşitleri belli oldu. Alanya ve Antalya'daki tüketicileri de ilgilendiren kampanyalarda BİM mobilya ve mutfak gereçlerine, A101 gıda ve temizlik ürünlerine, ŞOK ise kişisel bakım ve çikolata çeşitlerine ağırlık veriyor. Üç zincirin açıklanan ürün listeleri incelendiğinde aynı marka ve gramajda doğrudan karşılaştırılabilecek ortak ürün bulunmuyor. Bu nedenle fiyat değerlendirmesi, ürün kategorileri ve her marketin kendi kampanya fiyatları üzerinden yapıldı.

BİM, A101 VE ŞOK KAMPANYALARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Üç marketin kataloglarında öne çıkan ilk farklılık kampanya süreleri oldu. Paylaşılan bilgilere göre BİM'in 3 Kasım tarihli ürün listesi 9 Kasım'a kadar, A101'in 31 Ekim'de başlayan kampanyası 1 Aralık'a kadar geçerli. ŞOK'un 31 Ekim tarihli kataloğunda ise son gün 3 Kasım Salı olarak belirtiliyor.

Bu takvime göre 3 Kasım, üç kampanyanın da geçerlilik dönemlerinin kesiştiği gün. Ancak ŞOK'un belirtilen kampanya süresi bugün sona ererken A101'in duyurduğu fiyatların geçerlilik dönemi daha uzun. BİM'in listesi ise 9 Kasım'a kadar uzanıyor. Ürünlerin mağazalarda bulunabilirliği stok durumuna bağlı.

BİM 3 KASIM KATALOĞUNDA HANGİ ÜRÜNLER VAR?

BİM'in 3-9 Kasım 2026 tarihli aktüel ürün listesinde mobilya, mutfak gereçleri ve motosiklet aksesuarları öne çıkıyor. Açıklanan fiyatlar arasında en yüksek tutar 13.490 TL ile dört kapaklı, iki çekmeceli gardıroba ait. LED'li motosiklet sırt çantası ise 4.990 TL fiyatla katalogda yer alıyor.

BİM'in duyurduğu ürünler ve fiyatları şöyle:

LED'li motosiklet sırt çantası: 4.990,00 TL.

Vanora tek çekmeceli kitaplık vitrin: 8.490,00 TL.

LED'li vitrin kitaplık: 12.290,00 TL.

Spring puf: 1.990,00 TL.

Loya sepetli çok amaçlı dolap: 4.500,00 TL.

Dört kapaklı, iki çekmeceli gardırop: 13.490,00 TL.

Perla midi çaydanlık: 1.890,00 TL.

Nora derin çelik tencere: 1.650,00 TL.

Nora derin çelik tencere: 1.690,00 TL.

BİM'in resmi internet sitesindeki ürün duyurusunda da mobilya ve motosiklet çantası fiyatları yer alıyor. Nora serisi çelik tencerelerin iki farklı fiyatla listelenmesi ise ürünlerin ölçülerinin kontrol edilmesini önemli hale getiriyor. Katalog bilgilerine göre 20 santimetrelik model 1.650 TL, 24 santimetrelik model 1.690 TL fiyatla sunuluyor.

A101'DE KAHVE VE DONDURULMUŞ GIDA FİYATLARI NE KADAR?

A101'in 31 Ekim-1 Aralık 2026 tarihleri arasındaki kampanyasında dondurulmuş gıdalar, kahve, çay ve temizlik ürünleri ağırlık kazanıyor. Katalogdaki önemli fiyat değişimlerinden biri Jacobs Southeast Origins 95 gram kahvede görülüyor. Ürünün 459 TL olarak belirtilen önceki fiyatı 229 TL'ye düşerken iki fiyat arasında 230 TL fark bulunuyor.

A101'in açıklanan kampanya fiyatları şöyle:

Miss Arap Sabunu Spreyli 750 ml: 65,00 TL.

Lievito Artisan Pizza Dana Rozbif 475 gram: 249,00 TL yerine 199,00 TL.

Polonez Hindi Fıstıklı Salam 2x90 gram: 84,50 TL.

Superfresh Frulove Limonlu Cheesecake Topları 170 gram: 239,00 TL yerine 199,00 TL.

Superfresh Frulove Brownie Topları 170 gram: 239,00 TL yerine 199,00 TL.

Bidaa Tavuklu Sebzeli Ramen 420 gram: 179,50 TL yerine 139,00 TL.

Jacobs Southeast Origins Kahve 95 gram: 459,00 TL yerine 229,00 TL.

Miss & Foşur Foşur Soda Plus Çamaşır Sodası 500 gram: 69,00 TL.

Froland Kıymalı Kol Böreği 500 gram: 239,00 TL yerine 191,00 TL.

Duracell Simply Düğme Pil 3'lü 2032: 199,95 TL yerine 159,95 TL.

Superfresh Dondurulmuş Frambuaz 300 gram: 319,00 TL yerine 235,00 TL.

Doğuş Gurme Demlik Poşet Çay 100'lü: 299,95 TL yerine 150,00 TL.

A101'in paylaşılan fiyatlarında Doğuş Gurme 100'lü demlik poşet çay için 149,95 TL, Superfresh dondurulmuş frambuaz için 84 TL fiyat farkı bulunuyor. Dondurulmuş pizza ve kıymalı kol böreğinde ise önceki fiyatlarla kampanya fiyatları arasındaki fark sırasıyla 50 TL ve 48 TL olarak hesaplanıyor.

ŞOK 3 KASIM KATALOĞUNDA HANGİ İNDİRİMLER VAR?

ŞOK'un 31 Ekim-3 Kasım 2026 tarihli kampanyasında kişisel bakım ürünleri ve çikolata çeşitleri öne çıkıyor. Milka'nın üç farklı 300 gramlık çikolatası 399 TL yerine 199 TL fiyatla listeleniyor. Colgate Harry Potter pilli diş fırçasının fiyatı ise 699 TL'den 449 TL'ye düşüyor.

ŞOK'un açıklanan ürün ve fiyatları şöyle:

Colgate Harry Potter Pilli Diş Fırçası: 699,00 TL yerine 449,00 TL.

Milka Schoko & Keks 300 gram: 399,00 TL yerine 199,00 TL.

Milka Çilekli Çikolata 300 gram: 399,00 TL yerine 199,00 TL.

Milka Oreo 300 gram: 399,00 TL yerine 199,00 TL.

Escamp Çelik Kare Masa: 1.190,00 TL yerine 999,00 TL.

Elidor İpek Terapisi Güzelleştirici Bakım Kremi 13: 379,00 TL yerine 219,00 TL.

Elidor İpek Terapisi Serum 80 ml: 349,00 TL yerine 199,00 TL.

Koza Erkek Şortlu Takımı Gri M-L: 449,00 TL yerine 299,00 TL.

Nivea Aqua Rose Makyaj Temizleyici 400 ml: 285,00 TL yerine 142,00 TL.

Elidor 7/24 Bakım Kremi Anında Onarıcı 240 ml: 279,00 TL yerine 139,00 TL.

Dove Eventone Deodorant 150 ml: 299,00 TL yerine 159,00 TL.

Dove Eventone Roll On Deodorant 50 ml: 299,00 TL yerine 159,00 TL.

ŞOK'un kampanya listesinde Milka çikolataların her birinde önceki fiyata göre 200 TL fark bulunuyor. Kişisel bakım kategorisinde Elidor İpek Terapisi Güzelleştirici Bakım Kremi 13 için 160 TL, Elidor serum için 150 TL ve Nivea makyaj temizleyici için 143 TL fiyat farkı hesaplanıyor.

ÜÇ MARKETİN FİYATLARI KARŞILAŞTIRILDIĞINDA NE ORTAYA ÇIKIYOR?

BİM, A101 ve ŞOK'un paylaşılan katalogları aynı ürünler üzerinden doğrudan fiyat karşılaştırması yapmaya elverişli değil. Bunun temel nedeni, üç zincirin farklı ürün gruplarına ağırlık vermesi. BİM'de mobilya ve mutfak gereçleri, A101'de gıda ve temizlik, ŞOK'ta ise kişisel bakım ve çikolata ürünleri öne çıkıyor.

Ev eşyası kategorisinde BİM'in 1.990 TL'lik Spring pufu ve 4.500 TL'lik Loya dolabı ile ŞOK'un 999 TL'lik Escamp çelik kare masası öne çıkıyor. Ancak ürünlerin kullanım amacı, ölçüleri ve özellikleri farklı olduğundan bu fiyatlardan hareketle bir marketin diğerinden daha ucuz olduğu sonucu çıkarılamıyor.

Gıda kategorisinde A101'in 199 TL'lik dondurulmuş pizza ve tatlı çeşitleri ile ŞOK'un 199 TL'lik Milka çikolataları aynı satış fiyatına sahip. Bununla birlikte ürünlerin gramajları ve içerikleri farklı. Dolayısıyla 199 TL'lik ortak fiyat, eşdeğer ürün karşılaştırması anlamına gelmiyor.

Temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde de benzer bir ayrım bulunuyor. A101'in listesinde 65 TL'lik Miss Arap Sabunu Spreyli ve 69 TL'lik çamaşır sodası yer alırken ŞOK'ta 139 TL'den başlayan Elidor bakım ürünleri ile 159 TL'lik Dove deodorant çeşitleri bulunuyor. Bu ürünler farklı ihtiyaçlara yönelik olduğundan fiyatları doğrudan karşılaştırılamıyor.

HANGİ MARKET HANGİ ALIŞVERİŞ İÇİN ÖNE ÇIKIYOR?

Üç zincirin katalogları alışveriş ihtiyacına göre değerlendirildiğinde farklı seçenekler ortaya çıkıyor. Mobilya, kitaplık, gardırop veya çelik tencere arayan tüketiciler için BİM'in ürün listesi daha fazla seçenek içeriyor. Kahve, çay, dondurulmuş gıda ve temel temizlik malzemelerine odaklanan tüketiciler için A101'in kataloğu ilgili ürünleri bir arada sunuyor.

ŞOK'un kampanyasında ise saç bakım ürünleri, deodorant, makyaj temizleyici ve çikolata çeşitleri ağırlık kazanıyor. Ayrıca üç zincir arasında kampanya bitiş tarihlerinin farklı olması, alışveriş planlamasında dikkate alınması gereken bir unsur olarak öne çıkıyor.

Karşılaştırmanın önemli sonucu, yalnızca kampanya fiyatına bakarak marketler arasında genel bir ucuzluk sıralaması yapılamaması. Sağlıklı bir fiyat karşılaştırması için aynı marka, ürün çeşidi, gramaj ve ambalaj özelliklerine sahip ürünlerin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

AKTÜEL ÜRÜN ALACAKLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Alanya ve Antalya'da kampanyalardan yararlanmak isteyen tüketicilerin alışveriş öncesinde ürünün gramajını, modelini, kampanya bitiş tarihini ve mağazadaki güncel satış fiyatını kontrol etmesi önem taşıyor. Özellikle farklı boyutlarda sunulan mutfak gereçleri ile farklı gramajlara sahip gıda ürünlerinde yalnızca etiket fiyatına göre karar vermek yanıltıcı olabiliyor.

Haberde yer alan fiyatlar BİM, A101 ve ŞOK zincirlerinin kendi ürün duyurularında ve aktüel kataloglarında açıklanan tutarlardan derlenmiştir. Kampanyalı ürünler stoklarla sınırlıdır; fiyatlar ve ürünlerin bulunabilirliği mağazaya, kampanya koşullarına ve güncel duyurulara göre değişebilir.