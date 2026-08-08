Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2026 yılı ikinci çeyrek verileri, yabancı ziyaretçilerin harcama tercihlerindeki değişimi gözler önüne serdi. Nisan-Haziran döneminde Türkiye'de 15,8 milyon turist ağırlanırken, elde edilen toplam turizm geliri 15,66 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Artan fiyatların da etkisiyle turistlerin tatil bütçelerini kullanım şekli farklılaşmaya başladı.

Ekonomim'in aktardığı habere göre, turistler artık bütçelerinin daha büyük bir kısmını temel ihtiyaçlar ve medikal işlemlere ayırıyor. Geçen yılın aynı döneminde 3,13 milyar dolar olan yeme-içme harcamaları bu yıl 3,29 milyar dolara ulaştı. Buna karşılık, giyim ve ayakkabıya ayrılan pay yüzde 22'lik düşüşle 1,56 milyar dolardan 1,22 milyar dolara geriledi. Hediyelik eşya harcamaları da yüzde 14 azalarak 595 milyon dolardan 512 milyon dolara indi.

GİYİM VE HEDİYELİK EŞYA BÜTÇESİ NEDEN DARALDI?

Yılın ilk altı aylık dönemine bakıldığında da perakende sektöründeki daralma eğiliminin sürdüğü dikkat çekiyor. İlk yarıda yeme-içme harcamaları 5,90 milyar dolara çıkarak son dört yılın zirvesini gördü. Giyim ve ayakkabı harcamaları ise 2,20 milyar dolara inerek 2023'ten bu yana kaydedilen en düşük seviyesine geriledi. Sadece alışveriş yapmak amacıyla Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı yüzde 8 oranında azalarak 1 milyon 688 bin kişiye düştü. Yüksek fiyat etiketlerinin, yabancı ziyaretçileri perakende alışverişte daha temkinli davranmaya ittiği belirtiliyor.

SAĞLIK TURİZMİNDE KİŞİ BAŞI HARCAMA ARTTI MI?

Verilerdeki en dikkat çekici detaylardan biri, sağlık turizmi istatistiklerinde ortaya çıkan istatistiksel zıtlık oldu. Yılın ilk yarısında sağlık ve tıbbi nedenlerle ülkeye gelen ziyaretçi sayısı yüzde 22 azalarak 563 bin kişiye geriledi. Ancak bu düşüşe rağmen, sağlık harcamaları 1,39 milyar dolardan 1,58 milyar dolara yükseldi. Ziyaretçi sayısındaki azalmaya karşın elde edilen gelirin artması, saç ekimi ve estetik cerrahi gibi işlemler için Türkiye'yi tercih eden turistlerin kişi başına yaptığı harcama tutarının belirgin şekilde yükseldiğini gösteriyor. Sadece ikinci çeyrek baz alındığında sağlık harcamaları yüzde 11 artışla 834 milyon dolara ulaştı.

Açıklanan rakamlar, Türkiye'nin turizm gelirleri kompozisyonunun temelden değiştiğini doğruluyor. Konaklama süresince zorunlu olan yeme-içme maliyetleri artış trendini korurken, sağlık hizmetlerine yönelik talep turizm ekonomisi içindeki ağırlığını giderek güçlendiriyor.