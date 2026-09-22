Kepez’de bir evden çalınan ve toplam değeri 2 milyon 430 bin lira olarak belirtilen ziynet eşyaları, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu bulundu. Gündoğdu Mahallesi’ndeki evden iki çelik kasanın götürülmesinin ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayın aydınlatılması için soruşturma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI İZLENDİ

Polis ekipleri, saha çalışmalarının yanı sıra çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda olayla bağlantılı oldukları belirlenen Ş.G., E.C., N.E. ve A.A. yakalandı. Şüphelilerin farklı adresleri ile kullandıkları iki araçta eş zamanlı arama gerçekleştirildi.

Aramalarda spiral kesici alet ele geçirilirken, evden götürülen ziynet eşyalarının bir motosikletin koltuk altındaki bagaj bölümünde saklandığı belirlendi. Böylece 2 milyon 430 bin lira değerinde olduğu belirtilen ziynet eşyaları yeniden muhafaza altına alındı. Güvenlik kameralarının hırsızlık soruşturmalarındaki önemi, Antalya'da daha önce aydınlatılan benzer olaylarda da öne çıktı. Antalya Emniyet Müdürlüğü, Kepez'deki başka bir kasa hırsızlığı soruşturmasında da çok sayıda kamera kaydının incelenmesiyle şüphelilerin izinin sürüldüğünü açıklamıştı.

ÇELİK KASALAR DEREDE BULUNDU

Soruşturmanın devamında evden götürülen iki çelik kasanın Altınova Sinan Mahallesi yakınlarındaki bir dereye atıldığı tespit edildi. Bölgede başlatılan arama çalışmalarına dalgıçlar da katıldı. Su altında yapılan çalışmalar sonucunda iki kasa dereden çıkarılarak ekipler tarafından muhafaza altına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört şüpheliden A.A. hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Ş.G., E.C. ve N.E. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklama, soruşturma aşamasında uygulanan bir koruma tedbiri niteliği taşırken, şüpheliler hakkındaki nihai hukuki değerlendirme yargılama sürecinde yapılacak.

HIRSIZLIK SUÇUNDA HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Türk Ceza Kanunu'nda başkasına ait taşınır bir malın sahibinin rızası dışında yarar sağlamak amacıyla alınması hırsızlık olarak düzenleniyor. Eşyanın bina veya eklentileri içinde muhafaza altında bulunması gibi koşullar ise olayın niteliğine göre farklı hükümlerin uygulanmasını gündeme getirebiliyor. Soruşturma sırasında ele geçirilen eşya ve diğer materyaller delil niteliği taşıyabildiğinden, bunların kayıt altına alınması ve adli makamların talimatları doğrultusunda muhafaza edilmesi sürecin önemli aşamalarından birini oluşturuyor.

KEPEZ'DE BENZER OPERASYONLAR YAPILMIŞTI

Kepez'de ev ve iş yerlerinden gerçekleştirilen hırsızlıklara yönelik operasyonlar daha önce de kamuoyuna yansıdı. Antalya Emniyet Müdürlüğü, Mayıs 2026'da Sinan Mahallesi'ndeki bir iş yerinden çelik kasa ve değerli eşyaların çalınmasına ilişkin soruşturmada kamera kayıtlarının incelendiğini ve şüphelilerin İstanbul'da yakalandığını duyurmuştu. Aynı dönemde Kepez'deki başka bir evden hırsızlık soruşturmasında da yüz binlerce lira değerinde ziynet eşyasının ele geçirildiği açıklanmıştı.

EVLERDE DEĞERLİ EŞYA GÜVENLİĞİ

Evlerde yüksek değerde nakit veya ziynet eşyası bulundurulması, hırsızlık olaylarında maddi kaybın büyümesine neden olabiliyor. Güvenlik açısından bina girişlerinin kontrol altında tutulması, kapı ve pencere güvenliğinin güçlendirilmesi, kamera ve alarm sistemlerinin kullanılması ile uzun süreli evden ayrılışlarda gerekli tedbirlerin alınması önem taşıyor. Bir hırsızlıkla karşılaşılması halinde ise olay yerindeki muhtemel delillere müdahale edilmeden kolluk birimlerine haber verilmesi, güvenlik kamerası görüntülerinin korunması ve çalınan eşyaların mümkün olduğunca ayrıntılı biçimde bildirilmesi soruşturmanın ilerlemesine katkı sağlayabiliyor.