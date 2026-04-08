ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) kurum ve kuruluşlarla sosyal sorumluluk projeleri yaparak toplumda farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Antalya Valiliği öncülüğünde ALKÜ ve Akdeniz Üniversitesi tarafından Antalya il sınırlarından görev yapan muhtarların hizmet kalitesini profesyonel düzeye çekmek amacıyla, “Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı” başlatıldı. Antalya Valiliği ile ALKÜ ve Akdeniz Üniversitesi arasında, Antalya’da görev yapan muhtarlara yönelik akademik eğitim verilmesini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı. Antalya Valiliği Hükümet Konağı’nda düzenlenen protokol törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Batı Akdeniz Muhtarlar Federasyon Başkanı Nazif Alp ve Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Kabaağaç katıldı.

MUHTARLAR ÇÖZÜMÜ AKADEMİK BİLGİ İLE ÇÖZÜME KAVUŞTURACAK

Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı sayesinde eğitim alacak muhtarlar, mahallelerinde karşılaştıkları sosyal, hukuki, psikolojik, sağlık ve yönetimsel alanlardaki sorunlara akademik bilgi ışığında çözüm üretebilmelerini sağlamak ve sunulan hizmetlerin niteliğini profesyonel bir düzeye taşımak amaçlanıyor. Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı ile muhtarlara eğitimler akademisyenlerden tarafından verilecek. Eğitimlerin ücretsiz olarak verileceği program sayesinde kaymakamlıklar aracılığıyla muhtarlara bilgilendirme yapılacak ve koordinasyonlu bir şekilde eğitimler sürecek.



REKTÖR TÜRKDOĞAN: “ANTALYA’MIZA HAYIRLI OLSUN”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, projenin toplum yararına hayata geçirilen önemli bir çalışma olduğunun altını çizerek, ALKÜ olarak böyle anlamlı bir projede yer almaktan büyük gurur duyduklarını ifade etti. Rektör Türkdoğan, “Muhtarlarımız, vatandaşlarımızla devletimiz arasında en güçlü iletişim köprülerinden biridir. Bu köprünün daha sağlam, daha bilinçli ve daha donanımlı olması, sunulan hizmetlerin kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu kapsamda hayata geçirilen Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı ile muhtarlarımızın akademik bilgiyle desteklenmesi, yerel yönetimlerde daha etkin ve çözüm odaklı bir yaklaşımın gelişmesine katkı sağlayacaktır. ALKÜ olarak bulunduğumuz bölgenin ihtiyaçlarına duyarlı, çözüm üreten ve toplumsal gelişime katkı sağlayan her türlü çalışmanın içerisinde yer almaya devam edeceğiz. Projenin başlatılmasında öncü olan Valimiz Sayın Hulusi Şahin’e, iş birliği ve katkıları dolayısıyla Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Özlenen Özkan’a ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Bu iş birliğinin, hem muhtarlarımıza hem de Antalya’mıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.