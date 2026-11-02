Üç yıldır aralıklarla devam eden karın ağrısı ve leğen kemiği çevresindeki rahatsızlık hissi nedeniyle hastaneye başvuran 42 yaşındaki kadının tetkiklerinde nadir görülen bir tıbbi durum ortaya çıktı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, hastanın karnında kireçlenerek taşlaşmış bir fetüs tespit edildi.

Hastanın tıbbi öyküsünü inceleyen doktorlar, kadının yaklaşık üç yıl önce hamilelik belirtileri yaşadığını belirledi. O dönemde karnının büyüdüğünü ve bebek hareketleri hissettiğini ifade eden hasta, bir süre sonra bu hareketlerin durduğunu ve karnının zamanla küçüldüğünü aktardı. Kadının bu süreçte herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmadığı öğrenildi.

18 SANTİMETRELİK KİTLE TESPİT EDİLDİ

Hastanede yapılan fiziksel muayenede, kadının karnında göbek deliğine kadar uzanan sert ve hareketsiz bir kitle saptandı. Gebelik testinin negatif çıkmasının ardından çekilen ultrasonda rahmin boş olduğu, ancak karın boşluğunda kireçlenmiş bir yapı bulunduğu görüldü. Bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesinde ise 18'e 13 santimetre boyutlarındaki kitlenin içinde kafatası, omurga ve uzun kemiklerin yer aldığı fetüs iskeleti belirlendi.

TIP TARİHİNDE SADECE 340 VAKA BİLİNİYOR

Tıp literatüründe "litopedion" olarak adlandırılan bu durum, karın boşluğundaki gebeliğin sonlanması ve fetüsün vücut tarafından emilemeyerek zamanla kireçlenmesi sonucu oluşuyor. Uzmanlar, ilk belgelenmiş vakası 1582 yılına dayanan litopedion durumunun son 400 yılda yalnızca 340 kez kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Kesin teşhisin ardından ameliyata alınan kadının karnındaki taşlaşmış bebek cerrahi operasyonla başarılı bir şekilde çıkarıldı. Kısa sürede taburcu edilen hastanın altı aylık kontrollerinde karın ağrısı şikayetinin tamamen ortadan kalktığı açıklandı.