Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ekim ayında politika faizini yüzde 37'den yüzde 36'ya çekmesi, vatandaşın borçlanma maliyetlerine yansımadı. Kasım ayında kredi kartı ve kredili mevduat hesabı (KMH) için belirlenen azami faiz oranları aynı seviyede tutuldu.

CNBC-e'de yayımlanan ekonomi programında konuşan yazar Alaattin Aktaş, politika faizindeki gerilemenin tüketici kredilerine aynı hızda etki etmediğini aktardı. Aktaş, aralık ayında politika faizinin yüzde 35'e indirilme ihtimali bulunduğunu ancak bunun vatandaşın ödemelerinde kısa sürede belirgin bir rahatlama sağlamayacağını ifade etti.

TCMB verilerine göre, 1 Kasım 2026'dan itibaren geçerli olan kredi kartı azami faiz oranlarında ekim ayına kıyasla bir değişiklik yapılmadı. Dönem borcu 30 bin liranın altında olan kartlar için aylık azami akdi faiz yüzde 3,25 seviyesinde uygulanıyor. Borcu 30 bin ile 180 bin lira arasında olanlarda bu oran yüzde 3,75, 180 bin liranın üzerindekilerde ise yüzde 4,25 olarak belirlendi. Kredi kartından nakit çekim ve KMH işlemlerinde ise aylık azami faiz yüzde 4,25 seviyesinde bulunuyor.

İNDİRİM KARTLARA NEDEN YANSIMIYOR?

Politika faizindeki değişimler kredi kartı azami faiz oranlarını otomatik olarak aynı oranda etkilemiyor. TCMB, kredi kartı faizlerinin hesaplanmasında kullanılan aylık referans oranı her ay ayrıca ilan ediyor. Kasım ayı için referans oran yüzde 3,11 seviyesinde sabit bırakıldığı için kart faizlerinde bir gevşeme yaşanmadı. Açıklanan bu oranlar bankaların uygulayabileceği yasal üst sınırı ifade ederken, bankalar kendi politikaları doğrultusunda daha düşük faiz oranları belirleyebiliyor.

Yılın kalan bölümüne ilişkin beklentilerini paylaşan Aktaş, vatandaşa doğrudan yansıyacak bir faiz düzeyinin bu yıl içinde görülmesinin pek mümkün olmadığını bildirdi. Ekonomi yazarı, önümüzdeki yıl faiz yükünün ne ölçüde hafifleyeceğini bugünden kestirmenin zor olduğuna dikkat çekti.