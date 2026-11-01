Süper Loto'nun 1 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilen çekilişinde kazanan numaralar belli oldu. Saat 21.30'da yapılan çekilişte 8, 9, 10, 27, 38 ve 46 numaraları çıktı. Milyonlarca liralık büyük ikramiyenin sonucunu bekleyen vatandaşlar, kuponlarını Milli Piyango Online üzerinden sorgulayabiliyor.

1 KASIM 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango bünyesinde düzenlenen Süper Loto'nun 1 Kasım Pazar günkü çekilişinde kazandıran numaralar 8 - 9 - 10 - 27 - 38 - 46 olarak açıklandı. Çekilişte 1 ile 60 arasındaki sayılardan belirlenen 6 numarayı doğru tahmin eden katılımcılar büyük ikramiyeyi kazanma hakkı elde ediyor.

Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 6 bilen kişi sayısına ve ikramiye dağılımına çevrildi. Büyük ikramiyenin kazanılıp kazanılmadığına ilişkin 1 Kasım tarihli kesin dağılım bilgileri henüz doğrulanamadı.

SÜPER LOTO'DA 793 MİLYON TL DEVRETMİŞTİ

Bir önceki çekiliş olan 29 Ekim 2026 Perşembe günü büyük ikramiyeyi kazanan çıkmamıştı. Altı numarayı doğru tahmin eden kupon bulunmaması üzerine 793 milyon 626 bin 227 lira 8 kuruşluk ikramiye bir sonraki çekilişe devretmişti.

29 Ekim çekilişinde kazanan numaralar 12, 14, 40, 42, 52 ve 57 olmuştu. Beş numarayı doğru tahmin eden 13 kişi, kişi başına 293 bin 193 lira 50 kuruş ikramiye kazanmıştı. Aynı çekilişte 4 bilen 1.172 kişiye 5 bin 58 lira 85 kuruş, 3 bilen 29 bin 181 kişiye 246 lira 70 kuruş ödeme hakkı doğmuştu.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Alanya ve Antalya'da Süper Loto kuponu satın alan vatandaşlar da dahil olmak üzere Türkiye genelindeki katılımcılar, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi üzerinden sonuçlarını kontrol edebiliyor.

Sonuç sorgulama ekranında Süper Loto oyunu seçilerek 1 Kasım 2026 tarihli çekilişin kazanan numaraları görüntülenebiliyor. Kupon veya bilet bilgileriyle yapılan sorgulamada ikramiye kazanılıp kazanılmadığı öğrenilebiliyor.

İkramiye kontrolünün resmi sonuçlar üzerinden yapılması önem taşıyor. Özellikle büyük ikramiye ve alt kategorilerdeki kazanan sayıları için kesinleşmiş çekiliş sonuçlarının esas alınması gerekiyor.

SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Süper Loto çekilişleri haftanın üç günü, salı, perşembe ve pazar akşamları saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Oyunda katılımcılar 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 tanesini seçerek kupon oluşturuyor.

Çekilişte 2, 3, 4, 5 veya 6 numarayı doğru tahmin edenler, ilgili ikramiye kategorisinden kazanç elde edebiliyor. Altı numaranın tamamını bilen çıkmadığında büyük ikramiye sonraki çekilişe devrediyor.

1 Kasım Pazar günkü çekilişin ardından sıradaki Süper Loto çekilişi 3 Kasım 2026 Salı günü saat 21.30'da yapılacak. Şans oyunlarına yalnızca 18 yaşını doldurmuş kişiler katılabiliyor.