Milyonlarca çalışan ve emeklinin yakından takip ettiği maaş bağlama sisteminde köklü bir değişikliğe hazırlık yapılıyor. CNN Türk yayınında yeni sistemin detaylarını aktaran İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Elif Kaya'nın açıklamalarına göre, daha uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyenlerin daha yüksek emekli maaşı almasını sağlayacak bir düzenleme öngörülüyor. Çalışmaların, emekli maaşlarına 2027 yılında yapılacak artışlar için sürdürüldüğü bildirildi.

Mevcut sistemde en düşük emekli maaşı uygulaması, farklı prim ödeyenlerin aynı aylıkta eşitlenmesine neden oluyor. Dr. Kaya'nın verdiği örneğe göre; 18 bin lira kök aylığı olan bir emekliye 5 bin 552 lira ekleme yapılarak maaşı 23 bin 552 TL'ye tamamlanıyor. Kök maaşı 20 bin, 21 bin veya 22 bin lira olan emeklilerin aylıkları da aynı seviyeye çekildiği için, daha fazla prim ödeyerek hak kazanan vatandaşlar mevcut tabloda dezavantajlı duruma düşüyor.

AYLIK BAĞLAMA ORANI NASIL DEĞİŞECEK?

Şu anki düzenlemede 25 yıllık çalışma süresi için aylık bağlama oranı yüzde 50 olarak sabit uygulanıyor. Emekli aylığı hesaplanırken kişinin son aldığı 60 bin lira gibi güncel maaşlar üzerinden değil, tüm çalışma hayatı boyunca elde ettiği güncellenmiş aylık ortalama üzerinden işlem yapılıyor. Ancak 25 yıl çalışan herkesin prim ödeme miktarının eşit olmaması, sistemsel bir dengesizlik yaratıyor.

YENİ DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

Planlanan yeni sistemle birlikte, standart en düşük maaş modelinden vazgeçilerek prime dayalı oransal bir ödüllendirme yapısına geçilmesi hedefleniyor. Kök maaşlara yapılacak zam ve seyyanen artışın yanı sıra, 25 yılın üzerinde çalışması bulunanların prim oranının yüzde 3 artırılacağı ifade ediliyor. Bu formülün hayata geçmesi halinde, çalışma hayatında daha uzun süre kalan vatandaşların emeklilik dönemindeki alım gücü doğrudan yükselmiş olacak.