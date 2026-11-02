Pegasus Hava Yolları, uluslararası uçuş ağını Özbekistan'ın üç önemli şehriyle genişletme kararı aldı. Uzbekistan Airports ile varılan mutabakat sonucunda, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Buhara, Andican ve Tirmiz'e tarifeli seferler düzenleneceği açıklandı.

Daha önce sivil havacılık otoritelerinden gerekli izinlerin alınamaması sebebiyle ertelenen uçuşlar, ticari ve yasal pürüzlerin giderilmesinin ardından şirketin resmi uçuş takvimine dahil edildi.

UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şirketin güncel planlamasına göre, yeni rotaların ilki olan Buhara seferleri 14 Aralık 2026 tarihinde başlayacak. Andican uçuşlarının 18 Aralık 2026'da, Tirmiz seferlerinin ise 1 Mart 2027'de hayata geçirilmesi öngörülüyor.

İKİ ŞEHİR İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Kesinleşen üç hattın yanı sıra, Özbekistan'ın Karşi ve Nukus şehirlerine yönelik uçuş başlatma müzakereleri de devam ediyor. Sürecin olumlu sonuçlanması durumunda Pegasus'un ülkede sefer düzenlediği nokta sayısı beşe yükselecek ve Orta Asya rotasındaki uçuş seçenekleri önemli ölçüde çeşitlenecek.

ORTA ASYA PAZARINDAKİ BÜYÜME STRATEJİSİ

Bu hamle, Türk sivil havacılığının Orta Asya'daki pazar payını artırma ve İstanbul'un transit uçuş merkezi konumunu güçlendirme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Gelişen ticari ilişkiler ve artan kültürel turizm talebiyle birlikte, İstanbul üzerinden Özbekistan'a sağlanan doğrudan ulaşım alternatiflerinin bölgesel yolcu trafiğine ciddi bir ivme kazandırması bekleniyor.