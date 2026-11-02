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Serpil Bahçeli’nin cenaze törenine ilişkin ayrıntılar ise henüz paylaşılmadı.

Bahçeli ailesinin acı kaybı nedeniyle taziyelerin burada kabul edilmesi için hazırlıklar gerçekleştirildi.

Serpil Bahçeli’nin hayatını kaybetmesinin ardından Bahçeli ailesine başsağlığı dileklerini iletmek isteyenlerin kabul edilmesi amacıyla Osmaniye’de taziye çadırı kuruldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kız kardeşi Serpil Bahçeli’nin vefatı, ailesi ve yakınlarını üzüntüye boğdu. Acı haberin ardından Osmaniye’de taziye hazırlıkları yapıldı.

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