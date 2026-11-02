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Sonuçlar bilgilendirme amaçlıdır. İkramiye ödemeleri için Milli Piyango İdaresi'nin resmi sonuçları esas alınır.

10 bilen çıkmadı; 7.218.491,70 TL tutarındaki büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Bir sonraki çekiliş 6 Kasım 2026 Cuma günü yapılacak.

On Numara'nın 2 Kasım 2026 Pazartesi akşamı saat 20:00'da yapılan 88. çekilişinde kazandıran numaralar 6, 15, 17, 18, 20, 22, 28, 30, 34, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 51, 62, 68, 70, 72, 77, 80 oldu.

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