On Numara'nın 2 Kasım 2026 Pazartesi akşamı saat 20:00'da yapılan 88. çekilişinde kazandıran numaralar 6, 15, 17, 18, 20, 22, 28, 30, 34, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 51, 62, 68, 70, 72, 77, 80 oldu.
10 bilen çıkmadı; 7.218.491,70 TL tutarındaki büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Bir sonraki çekiliş 6 Kasım 2026 Cuma günü yapılacak.
İKRAMİYE DAĞILIMI
|Bilen
|Kazanan
|Kişi başı ikramiye
|10
|Devir
|7.218.491,70 TL
|9
|20
|43.870,30 TL
|8
|522
|2.101,05 TL
|7
|5.515
|377,80 TL
|6
|33.194
|66,05 TL
|0
|59.176
|51,85 TL
Sonuçlar bilgilendirme amaçlıdır. İkramiye ödemeleri için Milli Piyango İdaresi'nin resmi sonuçları esas alınır.
Muhabir: Haber Merkezi