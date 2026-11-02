Murat Boz 'fonda battı' iddialarını yalanladı: Haberim yok
Murat Boz 'fonda battı' iddialarını yalanladı: Haberim yok
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On Numara'nın 2 Kasım 2026 Pazartesi akşamı saat 20:00'da yapılan 88. çekilişinde kazandıran numaralar 6, 15, 17, 18, 20, 22, 28, 30, 34, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 51, 62, 68, 70, 72, 77, 80 oldu.

10 bilen çıkmadı; 7.218.491,70 TL tutarındaki büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Bir sonraki çekiliş 6 Kasım 2026 Cuma günü yapılacak.

İKRAMİYE DAĞILIMI

Bilen Kazanan Kişi başı ikramiye
10 Devir 7.218.491,70 TL
9 20 43.870,30 TL
8 522 2.101,05 TL
7 5.515 377,80 TL
6 33.194 66,05 TL
0 59.176 51,85 TL

Sonuçlar bilgilendirme amaçlıdır. İkramiye ödemeleri için Milli Piyango İdaresi'nin resmi sonuçları esas alınır.

Muhabir: Haber Merkezi