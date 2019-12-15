banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında flaş karar!

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, gazeteciler Rahmi Turan ile Talat Atilla hakkında kınama kararı verdi. Yüksek Kurul Atilla'nın, Basın Meslek İlkeleri'nin 3, 4, 6 ve 12'nci maddelerini ihlalden oy birliğiyle, 11'nci maddesini ihlalden de oy çokluğuyla kınanmasına karar verdi. Turan'ın ise Basın Meslek İlkeleri'nin 3, 4, 6'ıncı maddelerini ihlal ettiğini oy birliğiyle kararlaştırarak, oy çokluğuyla kınanmasına karar verdi

ASAYİŞ 15.12.2019, 15:02 15.12.2019, 15:03
Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında flaş karar!
banner404

BASIN Konseyinden yapılan açıklamada, Sözcü Gazetesi Başyazarı Rahmi Turan'ın "Tokmak 2" adlı köşesinde 20 Kasım 2019'da yayımlanan "Müthiş bir haber" başlıklı yazıda konu edilen iddiaların gerçek olmadığı, uydurma nitelikte olduğunun ortaya çıktığı, Rahmi Turan tarafından dile getirilen iddiaların kamuoyunda, duyulması ve böyle bir haberin yayımlanmasının, siyaseti dizayn etmeye yönelik bir "kumpas" olduğu görüşünün dillendirildiği belirtildi. Yazıyı kaleme alan Rahmi Turan'ın, bu bilgileri yine bir gazeteci olan Talat Atilla'dan aldığını açıklayıp, yazdıklarının yalan olduğunun anlaşılması üzerine özür dilediği hatırlatılan açıklamada, Rahmi Turan'a bilgileri kendisinin verdiğini önce reddeden sonra kabul eden Talat Atilla'nın da haber kaynağının bir siyasi partinin genel merkez yöneticisi olduğunu iddia ettiği, bu ismi "derisini yüzseler de" açıklamayacağını söylediği aktarıldı.

GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Kamuoyunu uzun süre meşgul etmenin yanı sıra siyasi ortamı ve medyayı sarsan; her iki kurumun da kamuoyu nezdinde güvenilirliğini zedeleyen olay nedeniyle Basın Konseyi Yüksek Kurulunun 4 Aralık 2019 tarihli toplantısında konunun re'sen gündeme alınmasına ve belirlenecek günde olağanüstü toplantıda görüşmesine karar verdiği ifade edildi. Açıklamada, Basın Konseyi Yüksek Kurulunun, 13 Aralık 2019'da olağanüstü toplantısı gündeminde değerlendirilen gazeteci Rahmi Turan'ın 20 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan "Müthiş bir haber" başlıklı yazısının, hem siyaset hem medyada geniş yankı uyandırdığı, "Saraya yakın kaynak" ile "Saraya giden CHP'linin kim olduğu" tartışmasını başlattığı belirtildi.
 
Rahmi Turan'ın bir gün sonra (21 Kasım) "Müthiş haber-2" başlıklı bir yazı daha kaleme aldığı aktarılan açıklamada, aynı gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir televizyon kanalında, partisinde karışıklık çıkarmak için iktidarın devlet kurumlarını devreye soktuğunu daha önce açıkladığını hatırlatarak, Rahmi Turan'ın yazısında ortaya atılan iddiayla ilgili "Ben şaşırmadım, doğrudur" dediği, isimle ilgili soruya "Açıklamak istemiyorum" yanıtını verdiği, bu ifadelerin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Saray'a giden CHP'liyi bildiği yorumlarına neden olduğu kaydedildi. Rahmi Turan'ın yazısında, görüşen taraflardan biri olarak adı geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 22 Kasım günü İzmir'de bir toplantıda, böyle bir görüşmenin olmadığını kesin dille açıkladığı anlatılan açıklamada, olay bu safhaya gelince Rahmi Turan'ın aynı gün gece yarısından sonra Sözcü gazetesinin internet sitesinde "Haber kaynağım bana o CHP'linin Muharrem İnce olduğunu bildirdi." dediği kaydedildi.
 
'DERİMİ YÜZSELER AÇIKLAMAM'
 
Adının ortaya atılmasıyla 23 Kasım günü yaptığı ilk açıklamada "İspatlasınlar kendimi Taksim Meydanı'nda yakarım" diyen Muharrem İnce'nin, bir gün sonra Yalova'daki evinin bahçesinde düzenlediği basın toplantısında, kendisine ve CHP'ye parti içindeki bir çetenin kumpas kurduğunu öne sürdüğü, onlarla hesaplaşacağını söylediği hatırlatıldı. Açıklamada, Rahmi Turan'ın, 24 Kasım günü "Siyaseti sarsan olay" başlıklı köşe yazısında haber kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu açıkladığı, 26 Kasım'daki "Özür diliyorum" başlıklı yazısında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'den ve okurlardan özür dilediği aktarıldı. Basın Konseyi Yüksek Kurulunun, Talat Atilla yönünden yaptığı değerlendirmeye ilişkin şunlar kaydedildi:
 
"Sahibi olduğu sitede yazdıklarıyla ve katıldığı televizyon tartışma programlarındaki sözleriyle, kulis haberciliğine yatkın özelliğe sahip bir gazeteci olduğu izlenimi veren Talat Atilla, 'yalan' çıkan bu görüşme bilgisini önce Sözcü yazarı Uğur Dündar'a iletmiş, o 'güvenilir bulmayıp' yazmayınca da yine aynı gazetenin başyazarı Rahmi Turan'a ulaştırmış ve onun köşesinde yazdırmayı başarmıştır. Talat Atilla, aktif gazetecidir ve elde ettiği haberi kendi yayımlama olanağına sahipken, bunu yapmayıp 10 gün boyunca yayımlayacak gazeteci aramıştır. Bunu yaparken neden iktidarı destekleyen bir gazeteciyi değil de iktidara muhalif bilinen gazetecileri ve gazeteyi seçtiği sorusunun yanıtı bilinmemektedir. Verdiği bilginin gerçek olmadığı ortaya çıkınca önce 'Haber kaynağı ben değilim, bunu söyleyenleri mahkemeye vereceğim' diyen Talat Atilla, haberi yazan Rahmi Turan kaynağın kendisi olduğunu yazınca da 'Benim kaynağım CHP Genel Merkezi’nde önemli bir kişidir. Derimi yüzseler o ismi açıklamam' demekle yetinmiştir."
 
Basın Konseyi Genel Sekreterliğince haklarında Basın Meslek İlkeleri'ni ihlalden inceleme başlatıldığına dair yazının, Rahmi Turan ve Talat Atilla'ya 5 Aralık 2019 tarihinde posta ile ulaştırıldığı, "alındı" belgelerinin geldiği ancak Turan ve Atilla'nın gönderilen yazılara süresinde yanıt vermediği belirtildi. Basın Konseyi Yüksek Kurulu Turan ve Atilla ile ilgili yaptığı değerlendirmede, şu görüşlere yer verdi:
 
'NEDEN KENDİN YAZMIYORSUN...'
 
"Olayda esas sorumlu olan gazeteci Talat Atilla, kendisinin yayımlama olanağı varken bunu yapmamış; günlerce kapı kapı dolaşarak yüksek tirajlı Sözcü gazetesinin başyazarına yalan haberi yayınlatmış; meslektaşının güvenini suistimal etmiştir. Meslektaşına güvendiği için onun kendisine ilettiği haberin yalan çıkacağına hiçbir ihtimal vermeden yayımlayan Rahmi Turan'ın köşesindeki yazıda adı geçen siyasetçilere iftira atılmış; bu 'kumpası' kuranlar ise gizlenmiştir. Deneyimli bir gazeteci olmasına karşın Rahmi Turan, doğru olup olmadığını sorgulamadan kendisine söyleneni gerçekmiş gibi köşesine taşımıştır. İddianın doğruluğunu teyit edebilecek hiçbir bulguya ulaşamamasına rağmen, iddiaları kesin bir olguymuş gibi yayımlamıştır. Kaynağı olan gazeteciye 'Neden haberi kendin yazmıyorsun da bana veriyorsun?' diye sormamıştır. Oysa, gazetecilikte şüphe temel ilkedir. Kendisi tanınmış bir yazardır, adı geçen taraflara kolayca ulaşıp iddiayı doğrulatması mümkünken bunu yapmamıştır. Saray'a gittiği söyleyen CHP'liyi aradığını ve ulaşamadığını söylemesi, bu kadar önemli bir haberi doğrulatmadan yazmasına mazeret olamaz. Kaldı ki, olayın taraflarından Muharrem İnce, yazının yayımlanmasından önce kendisini kimsenin aramadığını açıklamıştır.
 
Açıklanan bu nedenlerle Rahmi Turan'ın 'Müthiş bir haber' ve 'Müthiş haber-2' başlıklı yazılarıyla Basın Meslek İlkelerinin birden fazla maddesini ihlal ettiği Yüksek Kurul tarafından tespit edilmiştir. Yalan haberin kaynağı olan Turktime Sahibi ve Medya Grup Başkanı gazeteci Talat Atilla'nın gerçeğe aykırı bu 'haberi' bir meslektaşının yazmasını sağlamak suretiyle, kamuoyunu yanlış yönlendirdiği anlaşılmıştır. Böylece, haber alma hakkı olan kamuoyunun gerçeklere öğrenmesine değil; yanıltılmasına hizmet etmiştir. Diğer bir deyişle, gerçek dışı bu haber nedeniyle halkın gerçekleri öğrenme hakkı ihlal edilmiş, kamuoyu yanıltılmış, kamuoyunda farklı algılar oluşturulmuştur."
 
Bu durumda Talat Atilla'nın, Basın Meslek İlkeleri'nin 3, 4, 6 ve 12'nci maddelerini ihlalden oy birliğiyle kınanmasına, 11'nci maddesini ihlalden de oy çokluğu ile kınanmasına karar verildi.
 
RAHMİ TURAN'A 3 MADDEDEN KINAMA 
 
Basın Konseyi Yüksek Kurulu, yaptığı görüşme ve değerlendirmeler sonunda Sözcü gazetesi Başyazarı Rahmi Turan hakkında Basın Meslek İlkeleri'nin 3, 4, 6'ıncı maddelerini ihlal ettiğine oy birliğiyle kararlaştırdı ve oy çokluğuyla kınanmasına karar verdi. Bir üye "uyarı" yaptırımın yeterli olduğu yönünde kanaat belirtti.
 
Rahmi Turan'ın "Gazeteci görevini taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınır" şeklindeki 12'nci maddesini ihlal ettiğine dair Genel Sekreterlik raporunda yer alan öneri ise, oy çokluğuyla kabul görmedi. Son olarak, Rahmi Turan'ın, kendisine yanlış bilgi veren kaynağı açıklamasının etik ihlal sayılmayacağı; kendisine iletilen iddia yanlış çıktığı için artık kaynağını saklamak zorunda olmadığı; kaynağını açıklaması mümkün iken, bunu yapmamakta (bir süre) direnmesinin ise, kabul edilebilir olduğu tespit edildi.
 
Bu bakımdan Basın Meslek İlkeleri'nin "Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korur. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal ekonomik vb. nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır" şeklindeki 11'inci maddesinin Rahmi Turan tarafından ihlal edilmediğine oy çokluğuyla karar verildi.
 

#Rahmi Turan #Talat Atilla
Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
banner384
Namaz Vakti 15 Aralık 2019
İmsak 06:30
Güneş 07:56
Öğle 12:58
İkindi 15:28
Akşam 17:49
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 15 24
7. Alanyaspor 15 23
8. Malatyaspor 14 20
9. Göztepe 15 20
10. Denizlispor 14 18
11. Gençlerbirliği 15 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 14 14
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 14 25
4. Menemen Belediyespor 15 25
5. Bursaspor 14 23
6. Fatih Karagümrük 15 23
7. Ümraniye 14 22
8. Keçiörengücü 14 22
9. Altay 15 20
10. Balıkesirspor 14 19
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 16 32
4. Chelsea 17 29
5. Sheffield United 17 25
6. M. United 16 24
7. Wolverhampton 16 24
8. Tottenham 16 23
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 16 19
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 16 17
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Atletico Madrid 17 29
5. Real Sociedad 17 28
6. Getafe 16 27
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 16 26
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 16 22
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 16 9
banner440
banner545