Bursa’da yaşanan vahşet, şehirde büyük yankı uyandırdı. 75 yaşındaki emekli polis memuru Ali Fuat Uzunoğlu’nun kaybolduğu ihbarı üzerine başlayan süreç, kısa sürede cinayet gerçeğini ortaya çıkardı.

KAYIP İHBARIYLA BAŞLADI

68 yaşındaki Adalet Uzunoğlu, eşinin kaybolduğunu söyleyerek polis merkezine başvurdu. İddiaya göre eşinin zile bakmak için aşağı indiğini ve bir daha geri dönmediğini söyledi. Ancak bu ifade, kısa süre içinde şüphe uyandırdı.

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede kan izlerine rastlanması olayın seyrini tamamen değiştirdi. Evde bulunan kanın Ali Fuat Uzunoğlu’na ait olduğu tespit edildi.

CESİDİ PARÇALADIĞINI İTİRAF ETTİ

Soruşturma derinleştikçe Adalet Uzunoğlu’nun verdiği ifadelerde çelişkiler ortaya çıktı. Gözaltına alınan kadın, ilk etapta cinayeti reddetti. Ancak daha sonra cesedi parçaladığını kabul etti.

İfadesinde, eşinin merdivenden düşerek öldüğünü iddia eden Uzunoğlu, “Üzerime kalır diye korktum” diyerek cesedi satır ve bıçakla parçalayıp çöp konteynerlerine attığını söyledi.

CESİT PARÇALARI HALA BULUNAMADI

Olayın ardından polis ekipleri, çevredeki çöp konteynerlerinde geniş çaplı arama yaptı. Ancak yapılan tüm çalışmalara rağmen ceset parçalarına ulaşılamadı.

Bu arada güvenlik kameraları incelendiğinde, Ali Fuat Uzunoğlu’nun son olarak camiden çıktığı anlara ulaşıldı.

SORUŞTURMA GENİŞLEDİ

Olay kapsamında gözaltına alınan iki oğul, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adalet Uzunoğlu ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahallede konuşulanlar da dikkat çekici. Komşular, Uzunoğlu’nun sakin ve dini yaşamıyla bilinen biri olduğunu söyledi. O yüzden… kimse böyle bir sonu aklına getirmemiş.

Bir komşunun sözleri kısa ama çarpıcı:

“Sessiz bir adamdı… böyle bir şey olacağı aklımıza gelmezdi.”

Bazı olaylar vardır, anlatırken bile insan duraksıyor. Bu da öyle.