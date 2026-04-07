Beşiktaş’ta İsrail Başkonsolosluğu çevresinde silah sesleri duyuldu. Çatışmada 3 kişi etkisiz hale getirildi, 2 polis yaralandı. İstanbul’da kritik bölgede güvenlik alarmı verildi.

BEŞİKTAŞ’TA SİLAH SESLERİ PANİK YARATTI

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Başkonsolosluğu çevresinde silah sesleri duyuldu. Olay, kısa sürede çevrede büyük paniğe neden oldu. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İlk bilgilere göre, konsolosluk binasının bulunduğu noktada uzun namlulu silah taşıyan saldırganlarla polis ekipleri arasında çatışma çıktı.

3 KİŞİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, çatışmada 3 kişi etkisiz hale getirildi. Bu kişilerden 2’sinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralı olarak ele geçirildiği bildirildi.

O anlar çevredeki kameralar tarafından da kaydedildi. Görüntülerde silah sesleri ve kısa süreli bir çatışma anı dikkat çekti.

2 POLİS YARALANDI

Çatışma sırasında görevli 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polislerin hastaneye kaldırıldığı ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Bölge güvenlik çemberine alındı. Giriş-çıkışlar kontrollü sağlanıyor.

Bir süre herkes birbirine baktı aslında. Ne olduğunu kimse tam anlamadı. Sonra siren sesleri geldi…

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiği ve ekiplerin olay yerinde incelemelere başladığı ifade edildi.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İstanbul gibi yoğun bir şehirde, böyle bir olayın yaşanması… İnsan ister istemez “tam ortasında mı kaldık” diye düşünüyor. Çünkü o bölge, gün içinde binlerce kişinin geçtiği bir hat.

İSTANBUL’DA GÜVENLİK ALARMI

Olayın ardından İstanbul genelinde özellikle diplomatik temsilciliklerin bulunduğu bölgelerde güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı inceleme başlatırken, olaya ilişkin yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.