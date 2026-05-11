İkinci el araç alım-satımı yapacak vatandaşları ilgilendiren önemli bir düzenleme gündeme geldi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik taslağıyla birlikte oto ekspertiz sektöründe kapsamlı değişiklikler planlanıyor.

Yeni düzenlemeye göre ekspertiz ücretleri artık tamamen serbest olmayacak. Araç sınıfına, ekspertiz kapsamına ve il-ilçe bazındaki koşullara göre alt ve üst fiyat sınırları belirlenecek.

ARAÇ BİLGİLERİ DİJİTAL SİSTEME AKTARILACAK

Pusnet'in aktardığına göre tüm ekspertiz firmaları hazırladıkları raporları ve araç bilgilerini Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi üzerinden sisteme yüklemek zorunda olacak.

Böylece ikinci el araç satın almak isteyen vatandaşlar; kilometre bilgisi, hasar kaydı, servis geçmişi, muayene durumu ve tescil bilgileri gibi birçok detaya sistem üzerinden ulaşabilecek.

Uzmanlara göre bu uygulama özellikle “kilometresi düşürülmüş araç”, “gizlenen ağır hasar kaydı” ve “değişeni saklanan otomobil” gibi sorunların önüne geçmeyi hedefliyor.

EKSPERTİZ FİRMALARINA YENİ SORUMLULUK

Yeni düzenleme sadece fiyatları değil, ekspertiz şirketlerinin sorumluluğunu da artırıyor.

Buna göre ekspertiz raporunda belirtilmeyen bir arıza, hasar veya teknik eksiklik sonradan ortaya çıkarsa; oluşan değer kaybı ve onarım masraflarından ekspertiz firması sorumlu tutulabilecek.

Taslakta bazı teknik tanımlar da netleştirildi. Klima veya cam otomatiği gibi sistemlerin çalışmaması “fonksiyon kaybı” olarak değerlendirilecek. Motor ve şanzımandan gelen olağan dışı sesler ise “sesli çalışma” başlığı altında rapora işlenecek.

Ayrıca bir parçanın yüzde 30’dan fazlasının boyalı olması durumunda ilgili bölüm raporda doğrudan “boyalı” olarak belirtilecek.

5 GÜN İÇİNDE İTİRAZ HAKKI

Yeni sistemle birlikte vatandaşlara ekspertiz raporlarına itiraz hakkı da geliyor.

Eksik veya hatalı düzenlendiği düşünülen ekspertiz raporları için 5 gün içinde sistem üzerinden başvuru yapılabilecek. İtirazın haklı bulunması halinde araç yeniden incelenecek ve yeni rapor ücretsiz hazırlanacak.

Düzenlemede ayrıca alıcı veya satıcının pazarlık gücünü etkileyebilecek yorumların ekspertiz raporlarında yer almaması şartı da bulunuyor.

Özellikle son yıllarda ikinci el araç piyasasında yaşanan mağduriyetler nedeniyle hazırlanan yeni düzenlemenin, hem alıcı hem de satıcı açısından daha şeffaf bir süreç oluşturması hedefleniyor.