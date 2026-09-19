Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında eğitim gündemine dair önemli kararları paylaştı. CNN Türk yayınında konuşan Tekin, veli ve öğrencilerin yakından takip ettiği ara tatil uygulaması, cep telefonu kullanımı ve okul kayıt sistemindeki yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Bakanlığın 180 iş günü takvimini tutturmakta zorlandığını belirten Tekin, öğretmenlerin yasal iki aylık tatil hakkı ve resmi tatillerin fazlalığına dikkat çekti. Mevcut düzende ara tatillerin Ramazan ve Kurban bayramlarıyla birleştirilerek takvime uydurulduğunu aktaran Tekin, bu birleşmenin sağlanamadığı yıllarda ara tatil uygulamasının tamamen kaldırılabileceğini ifade etti.

OKUL KAYITLARINDA YENİ DÖNEM

Eğitimde dengesizliği önlemek amacıyla velilerin öğretmen seçimine yönelik müdahalelerinin önüne geçiliyor. Adres kayıt sistemi üzerinden yapılan sahte beyanların engellendiğini vurgulayan Bakan Tekin, öğrencilerin belirlenen kriterlere göre şubelere eşit şekilde dağıtıldığını bildirdi. Öte yandan, PISA standartlarıyla uyumlu olarak dersliklere cep telefonu sokulmaması kuralının başarıyla uygulandığı ve öğrencilerin bu duruma alıştığı hatırlatıldı.

ÖĞRETMENLERE ÖNLÜK TAVSİYESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Okul güvenliği ve personel kimliğinin netleşmesi amacıyla öğretmenlerin önlük giymesi teşvik ediliyor. Kamu personeli kılık kıyafet yönetmeliğine tabi olan eğitimcilerin, okul içinde dışarıdan gelen sivil vatandaşlardan kolayca ayırt edilebilmesi için bu uygulamanın üzerinde durulduğu açıklandı. Norm fazlası sorunlarını çözen katı kayıt denetimleriyle birlikte, okullardaki idari ve güvenlik düzeninin daha şeffaf bir yapıya kavuşması hedefleniyor.