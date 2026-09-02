Trendyol 1. Lig takımlarından Antalyaspor, yeni sezon planlaması kapsamında hücum bölgesine tecrübeli bir isim ekledi. Akdeniz Manşet'in aktardığına göre kırmızı-beyazlı kulüp, son olarak Başakşehir forması giyen 35 yaşındaki Nuno Da Costa ile 1+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Anlaşmanın ardından Antalya'ya gelen Yeşil Burun Adalı futbolcu, sağlık kontrollerini tamamladı. Resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.

SÜPER LİG GEÇMİŞİ VE İSTATİSTİKLERİ

Asıl mevkisi santrfor olan ancak kanatlarda da görev yapabilen Da Costa, Türkiye kariyerinde özellikle Kasımpaşa formasıyla öne çıktı. Kasımpaşa'da geçirdiği iki sezonda toplam 58 lig maçına çıkan deneyimli oyuncu, 27 kez fileleri havalandırarak istikrarlı bir grafik çizdi. 2025 yazında transfer olduğu Başakşehir'de ise 2025-2026 sezonunda 35 resmi maçın 14'ünde ilk 11'de sahaya çıkarken, takımına 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

AVRUPA KARİYERİNDE HANGİ BAŞARILAR YER ALIYOR?

Profesyonel kariyerine Fransa'da başlayan Da Costa, Aubagne ve Valenciennes'in ardından Strasbourg ile Ligue 1 tecrübesi edindi. 2018-2019 sezonunda Fransa Lig Kupası'nı kazanan kadroda yer alarak kariyerinin en önemli kupalarından birine ulaştı. İngiltere'de Nottingham Forest, Belçika'da Mouscron ve Fransa'da Caen ile Auxerre formaları da giyen milli oyuncu, farklı liglerdeki istatistiksel birikimini artık Antalya temsilcisinin başarısı için kullanacak.