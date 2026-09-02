Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı için basılan ücretsiz ders kitapları, Türkiye genelindeki okullarda öğrenci sıralarındaki yerini almaya başladı. Bakanlık, yeni dönem öncesi lojistik hazırlıklarını tamamlayarak kitapları tüm illerdeki okullara ulaştırdı.

MEB'in aktardığı verilere göre, bu yıl toplam 2 bin 25 farklı dersten oluşan 283 milyon 354 bin 674 adet kitap öğrencilere sunulacak. Dağıtılan kitaplar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde kademeli olarak yenilenen müfredata uygun şekilde hazırlandı. Bu kapsamda okul öncesi, ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7 ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıfların içerikleri güncellendi.

YENİ MÜFREDATA GÖRE KİTAP DAĞILIMI NASIL OLDU?

Hazırlanan materyaller eğitim kademelerine göre büyük bir çeşitlilik gösteriyor. Okul öncesi için 10, ilköğretim için 420, ortaöğretim için 340, özel eğitim için 210 ve mesleki eğitim için ise 1045 farklı ders kitabı basıldı. Kitapların tasnif işlemleri okullardaki öğretmenler ve görevliler tarafından yapılarak öğrencilerin sıralarına tek tek yerleştiriliyor.

ÜCRETSİZ KİTAP UYGULAMASININ TARİHSEL BİLANÇOSU NEDİR?

İlk kez 2003-2004 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı Projesi, geride kalan yirmi yılı aşkın sürede devasa bir hacme ulaştı. İstatistiksel verilere göre, projenin başlangıcından bugüne kadar öğrencilere toplam 4 milyar 647 milyon 852 bin 247 adet ders kitabı ücretsiz olarak teslim edilerek eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlandı.

Temel ders materyallerinin yanı sıra, öğrencilerin kültürel ve sosyal gelişimini destekleyecek ek kaynaklar da eğitim setlerine eklendi. Okul öncesi eğitime başlayacak çocuklar ve birinci sınıf öğrencileri için aile etkileşimini artırmayı hedefleyen "Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri" hazırlandı. Temel eğitim ve ortaöğretim kademelerindeki öğrenciler için ise "Hakan ile Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu" ile "Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğu" adlı eserler sıralardaki yerini aldı.