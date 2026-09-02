CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanlığı’nda yeni dönem başlıyor. 24 Temmuz’da görevinden istifa eden Bülent Kandemir’in ardından boş kalan ilçe başkanlığı koltuğuna getirilecek isim netleşti.

Diğer ilçelerdeki atamalar gerçekleştirilmesine rağmen Alanya teşkilatındaki sürecin uzaması kamuoyunda merak konusu olmuştu. Yeni Alanya’ya açıklamalarda bulunan CHP Antalya İl Başkanı Hasan Şahin, gecikmenin nedeninin titiz bir değerlendirme süreci olduğunu belirterek, “Gecikmenin sebebi ince eleyip sık dokumamızdır” demişti.

“BİRLEŞTİRİCİ BİR İSİM İSTİYORUZ”

Başkanlık için üç isim üzerinde değerlendirme yaptıklarını açıklayan Şahin, Alanya’nın parti açısından özel bir öneme sahip olduğunu vurgulamıştı. Şahin, “Görevi, partiyi ileriye taşıyacak birleştirici bir isme vermek istiyoruz. Alanya bizim için özel öneme sahip, asla başsız kalmayacak. En geç cuma gününe kadar karar verdiğimiz ismi açıklayacağız ve koltuğuna oturup göreve başlamış olacak” ifadelerini kullanmıştı. Şahin’in açıklamasının ardından CHP Alanya İlçe Başkanlığı görevine Gürkan Yılmaz getirildi. Aynı süreçte Gündoğmuş İlçe Başkanlığı’na Hamdi Açıkalın, İbradı İlçe Başkanlığı’na ise Ayşe Tuğçu atandı.