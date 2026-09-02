Türk rock müziği sanatçısı Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından 10 Ekim'de Antalya ANFAŞ

Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde konser verecek. Antalya Körfez gazetesinin aktardığına göre, sanatçı kentteki son performansını 2019 yılındaki 19 Mayıs etkinliklerinde gerçekleştirmişti.

Ferah'ın 2020 yılından bu yana genel olarak sahnelere ara vermesi, dinleyicileri tarafında uzun süredir beklenti yaratıyordu. Sanatçı, altı yıllık sessizliğini bozarak 2026'nın ilk aylarında dönüş kararı aldı ve 3 Haziran'da İstanbul'da yeniden sahneye çıkacağını duyurdu.

İSTANBUL BİLETLERİ 12 DAKİKADA TÜKENDİ

İstanbul konseri için 6 Mayıs'ta satışa sunulan biletler, yoğun talep görerek yalnızca 12 dakika içinde tükendi. Çevrim içi bilet platformlarında sıraya giren kişi sayısının 280 bine ulaştığı bildirildi. Benzer bir bilet talebinin sanatçının diğer şehirlerdeki etkinliklerinde de yaşanması bekleniyor.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Ferah'ın yeni konser takvimi kapsamında 18 Eylül'de İzmir Arena, 24 Eylül'de İstanbul KüçükÇiftlik Park, 2 Ekim'de Ankara Atatürk Orman Çiftliği ve 10 Ekim'de Antalya etkinlikleri bulunuyor. Çevrim içi platformlarda satışa sunulan Antalya konseri biletleri 9 bin 500 liradan başlayarak 15 bin liraya kadar ulaşıyor. Bu rakamların güncel etkinlik piyasası ortalamalarının oldukça üzerinde yer alması, müzikseverler açısından önemli bir bütçe planlaması gerektiriyor.