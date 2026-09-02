Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak tütün ticaretine yönelik yeni bir denetim gerçekleştirdi. Belirlenen bir işletmeye yapılan baskında, yasa dışı yollarla piyasaya sürülmeye hazırlanan çok sayıda tütün mamulü tespit edildi.

Jandarma birimlerinin aktardığı verilere göre, işletmedeki detaylı aramalarda 30 bin adet doldurulmuş makaron bulundu. Bunun yanı sıra 40 kilogram açık kıyılmış tütün ile 274 adet nargile tütününe el konuldu. Ele geçirilen kaçak ürünler muhafaza altına alınırken, sorumlular hakkında derhal adli soruşturma süreci başlatıldı.

OPERASYONLARIN TEMEL HEDEFİ NEDİR?

Bölge genelinde vergi kaybını önlemek ve halk sağlığını korumak amacıyla yürütülen bu tür denetimler, kaçakçılık faaliyetlerinin kayıt dışı ekonomiyi beslemesinin önüne geçmeyi amaçlıyor. Güvenlik güçleri, tütün mamullerinin yasa dışı ticaretine karşı saha çalışmalarını ve ani işletme denetimlerini aralıksız sürdüreceğini bildirdi.