AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı’nın haftalık Yönetim Kurulu Toplantısı, İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya önceki dönem Dışişleri Bakan ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Teşkilat çalışmaları ve Alanya’daki siyasi faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda Çavuşoğlu, teşkilat mensuplarına hitap etti.

Çavuşoğlu, Alanya İlçe Teşkilatı’nın Antalya genelinde örnek gösterilen teşkilatlardan biri olduğunu belirterek, “Herkesin Antalya’da söylediği, bizi mutlu eden, gururlandıran şey Alanya İlçe Teşkilatının örnek bir teşkilat olması. İlçe ziyaretleri yapan milletvekillerimiz de aynı şeyi söylüyor” dedi.

“BU SİZLERİN SAYESİNDE”

Alanya’daki teşkilat çalışmalarının birlik ve beraberlik içerisinde yürütülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, teşkilat mensuplarının vatandaşlarla kurduğu ilişkiye de dikkat çekti. Çavuşoğlu, “Gece gündüz çalışıyorsunuz. Fedakarca çalışıyorsunuz. Beldelerde, mahallelerde, bizim köy dediğimiz kırsalda görüyoruz. İyi günde, kötü günde, zor günde vatandaşlarımızın yanında görüyoruz sizleri. Mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Teşkilat binasının da Antalya’daki en iyi teşkilat binalarından biri olduğunu belirten Çavuşoğlu, önceki dönem İlçe Başkanı Mustafa Toklu döneminde hayata geçirilen projeye de teşekkür etti.

TAVLI’DAN ÇAVUŞOĞLU’NA TEŞEKKÜR

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ise Çavuşoğlu’nun teşkilata verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Tavlı, “Teşkilatımızda yaşadığımız her türlü sorunda her zaman kendileri yanımızda oldu. Varlığını hissettirdi. Bakanımıza sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun, iyi ki varsınız” dedi.

Toplantı, teşkilat çalışmaları ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

HAVALİMANI ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

Çavuşoğlu, Alanya’daki teşkilat toplantısının ardından Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nda da incelemelerde bulundu. Terminal genişletme çalışmalarını yerinde inceleyen Çavuşoğlu, çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti.

Çavuşoğlu, çalışmaların yakın gelecekte tamamlanacağını ifade ederek, havalimanındaki yatırımların Gazipaşa’nın gelişimine katkı sağlayacağını söyledi.

E-SINAV MERKEZİ HİZMETE GİRDİ

Çavuşoğlu ayrıca resmi açılışı gerçekleştirilen Gazipaşa E-Sınav Merkezi’ni de ziyaret etti. Yeni merkez sayesinde Gazipaşa’da yaşayan vatandaşların sınavlara girmek için başka ilçelere gitmek zorunda kalmayacağı belirtildi.

Çavuşoğlu, hizmet ve yatırımların devam ettiğini belirterek, Gazipaşa’nın büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini ifade etti.