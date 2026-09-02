Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ALESO) Başkanı Ali İhsan Özdemir, kentte faaliyet gösteren butik, tekstil, çanta ve saat esnafının marka avukatları tarafından gerçekleştirilen uygulamalar nedeniyle zor durumda kaldığını belirterek sert tepki gösterdi.

EKONOMİK şartlar altında ayakta kalmaya çalışan esnafın yeni mağduriyetlerle karşı karşıya bırakıldığını ifade eden Başkan Özdemir, denetim ve işlemlerin esnafı hedef alan bir baskıya dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.

"ESNAFA BASKI ÇÖZÜM DEĞİLDİR"

Başkan Özdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İlçemizde faaliyet gösteren butik, tekstil, çanta ve saat esnafımız, ağır ekonomik şartlar ve artan maliyetlerle mücadele etmektedir. Esnafımız ayakta kalmaya çalışırken marka avukatları tarafından gerçekleştirilen bazı uygulamalar, çözüm üretmek yerine esnafımızı daha da zor durumda bırakmaktadır. Elbette herkes kanunlara ve ticari haklara saygı göstermek zorundadır. Ancak yapılacak işlemler hakkaniyetli, ölçülü ve hukuka uygun olmalıdır. Esnafımızı baskı altına alan, korkutan ve mağdur eden yöntemleri kabul etmemiz mümkün değildir. Bu mesele, küçük esnaf üzerinden değil; üretim, tedarik ve dağıtım zincirinin merkezinden başlayarak çözülmelidir."

"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZLE ESNAFIMIZ KARŞI KARŞIYA GETİRİLEMEZ"

Marka avukatlarının izlediği bazı yöntemlerin güvenlik güçleriyle esnafı karşı karşıya getirdiğine dikkat çeken Özdemir, "Marka avukatlarının uygulamaları, zaman zaman güvenlik güçlerimiz ile esnafımızı karşı karşıya getirmektedir. Biz böyle bir durumu asla kabul etmeyiz. Polisimiz ve jandarmamız huzurumuzun, güvenliğimizin ve toplumsal düzenimizin en önemli değerleridir. Esnafımız da bu şehrin üretimine, istihdamına ve ekonomisine emek veren temel gücüdür. Güvenlik güçlerimizle esnafımızı karşı karşıya bırakacak yöntemlerden vazgeçilmeli, sorun doğrudan kaynağında ve ilgili taraflar arasında çözülmelidir" dedi.

"ESNAFIMIZ YALNIZ DEĞİLDİR"

Esnafın haklarını korumanın odanın temel görevi olduğunu belirten Özdemir, "Buradan açıkça sesleniyorum, ekonomik krizin yükünü omuzlayan esnafımızın üzerinden elinizi çekin. Sorunun kaynağına inmeden yalnızca küçük işletmeleri hedef alan uygulamalar adaletli değildir. Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası olarak üyelerimizin yanında olmaya, haklarını savunmaya ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz. Esnafımız sahipsiz ve yalnız değildir" şeklinde konuştu.