Trendyol 1. Lig’de 5. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. İstanbul’da oynanacak karşılaşma 2 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadelenin Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda oynanacağı açıklanırken, karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

KAYSERİSPOR SERİYİ YENİDEN BAŞLATMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezonun ardından yoluna 1. Lig’de devam eden Kayserispor, yeni sezona aldığı sonuçlarla üst sıralarda başladı. Sarı-kırmızılı ekip ilk üç karşılaşmasını kazanırken, galibiyet serisi geçen hafta sahasında oynadığı Bursaspor karşılaşmasında sona erdi. Rakibine 2-1 mağlup olan Kayserispor, böylece sezonun ilk puan kaybını yaşadı. Dört maç sonunda 9 puana ulaşan Kayseri temsilcisi, haftaya ikinci sırada girdi.

RAKİP FATİH KARAGÜMRÜK

Kayserispor, Bursaspor karşısında aldığı yenilginin ardından bu kez İstanbul deplasmanında Fatih Karagümrük karşısına çıkacak. Sezonun henüz ilk haftalarının oynanması nedeniyle alınacak her sonuç puan tablosundaki sıralamayı doğrudan etkileyebiliyor. Özellikle Süper Lig’e yükselmeyi hedefleyen takımlar açısından sezonun ilk bölümünde yakalanacak istikrarlı sonuçlar, uzun lig maratonunda önemli bir avantaj sağlayabiliyor.

MAÇ NEREDE VE SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük ile Kayserispor arasındaki mücadele 2 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmaya İstanbul’daki Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadyumu ev sahipliği yapacak. Maça tribünden gitmek isteyen taraftarların bilet ve giriş şartları konusunda kulüpler ile resmi bilet satış kanallarından yapılan güncel duyuruları kontrol etmeleri önem taşıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK-KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın canlı yayın programında beIN SPORTS ve TRT ekranları yer alıyor. Yayın bilgileri platform ve kanal bazında güncellenebildiği için futbolseverlerin maç saatine yakın yayıncı kuruluşların resmi yayın akışlarını kontrol etmesi gerekiyor. İnternet üzerinden karşılaşmayı takip etmek isteyenlerin de yalnızca yayın hakkına sahip resmi platformları tercih etmesi önem taşıyor.

HAKEM OZAN ERGÜN

Fatih Karagümrük-Kayserispor karşılaşmasını Ozan Ergün yönetecek. Profesyonel liglerde maçların hakem ve yardımcı hakem görevlendirmeleri Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılıyor. Görevlendirmeler karşılaşmalar öncesinde ilan edilirken, müsabakalar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen futbol oyun kuralları ve organizasyon talimatları doğrultusunda oynanıyor.

1. LİG'DE UZUN SEZON MARATONU

Trendyol 1. Lig’de sezon boyunca takımlar yalnızca iç saha performanslarıyla değil, deplasmanlarda topladıkları puanlarla da üst sıralardaki yarışta avantaj elde etmeye çalışıyor. Ligin sonunda Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren ekipler açısından özellikle doğrudan rakiplerle oynanan karşılaşmalar ve art arda gelen haftalarda yakalanan istikrar önem taşıyor. Kayserispor da Fatih Karagümrük deplasmanının ardından lig programındaki diğer karşılaşmalara odaklanarak sezon hedefi doğrultusunda yoluna devam edecek.