Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yayımladığı verilere göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 15,59 kilometre derinliğinde kaydedilen bu sarsıntının ardından Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CNN Türk canlı yayınında fay hatlarındaki son duruma ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

Üşümezsoy, bölgedeki sismik hareketliliğin 2020

Sivrice depremiyle bağlantılı olduğunu belirtti. Sivrice gölünden batıya ilerleyen kırılmanın Pütürge'de durduğunu ifade eden uzman, güneydeki Pütürge bloğunun doğuya hareket edememesi ve Sincik fayının ters yönde sıkıştırması nedeniyle stresin tam olarak boşalamadığını vurguladı. Bu yapısal sıkışmanın büyük bir depremden ziyade, sürekli yenilenen 5 ile 6 büyüklüğü arasındaki sarsıntılara yol açtığı bildirildi.

OLASI MARMARA DEPREMİ İÇİN RİSK NEDİR?

Uzun süredir tartışılan beklenen Marmara depremi hakkında da konuşan Üşümezsoy, 1999 yılından bu yana dile getirilen 7.8 veya 8.0 büyüklüğündeki senaryoların gerçeği yansıtmadığını savundu. Bir bölgede 7 büyüklüğünde deprem olabilmesi için en az 70-80 kilometre uzunluğunda, 10 kilometre derinliğinde ve bin kilometrekarelik bir alanın stresle yüklenmesi gerektiği açıklandı.

Tarihsel verilere dikkat çeken Prof. Dr. Üşümezsoy, 1894 yılında Gölcük'ten Çınarcık'a uzanan 60 kilometrelik doğu kesiminin kırıldığını hatırlattı. Benzer şekilde 1912 yılında Marmara Adası önündeki fayın kırılarak enerjisini boşalttığı, bu nedenle fayın şu an enerji biriktirmek yerine sürekli küçük sarsıntılarla enerjiyi tahliye ettiği belirtildi.

FAY HATLARI HANGİ BÖLGELERDE TEHLİKE YARATIYOR?

Kuzey Anadolu Fayı'nın Adalar'a doğru değil, Yalova-Çınarcık boyunda ilerlediğini aktaran Üşümezsoy, fayın tek parça olmadığını vurguladı. Silivri ile Kumburgaz arasındaki fayın en fazla 6 veya 6.5 büyüklüğünde sarsıntı üretebileceğini belirten uzman, Büyükçekmece'den Yeşilköy'e kadar olan kesimde ise aktif bir fay bulunmadığının altını çizdi.

Silivri çukurunda 5 büyüklüğünde ve 6'nın altında sarsıntıların beklendiği bir yapı olduğu ifade edildi. Uzman isim, haritalar üzerinden yapılan toptancı yorumların halkı gereksiz yere paniğe sevk ettiğini belirterek açıklamalarını tamamladı.