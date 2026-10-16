Manavgat'ta 14 Ekim 2026 Çarşamba günü etkili olan hortum, tarımsal üretim alanlarında büyük hasara yol açtı. Taşağıl ve Mırap mahalleleri ile Çavuşlar ve Karataş mevkilerinde meydana gelen afet nedeniyle yaklaşık 15 dönümlük alanda sebze üretimi yapılan seralar zarar gördü. Hortum, zeytin ağaçlarının dallarını kırarken üreticiler ürün kaybıyla karşı karşıya kaldı.

6 ÜRETİCİNİN SERALARINDA HASAR MEYDANA GELDİ

Bölgede yapılan ilk incelemelerde, 6 üreticiye ait yaklaşık 15 dönümlük sera alanının hortumdan etkilendiği bildirildi. Domates, biber, salatalık ve patlıcan yetiştirilen seraların örtüleri parçalandı, taşıyıcı sistemleri zarar gördü. Bazı seralarda yetiştirilen sebzeler kullanılamaz hale geldi.

14 Ekim'de Anadolu Ajansı tarafından aktarılan ilk bilgilerde 4 seranın zarar gördüğü belirtilirken, 15 Ekim'de yerel kaynaklara yansıyan bilgilerde etkilenen üretici sayısı 6, zarar gören sera alanı ise yaklaşık 15 dönüm olarak açıklandı. Kesin hasar miktarının resmi tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

ÜRETİCİ AHMET KOCABAŞ'IN 3 DÖNÜMLÜK SERASI ZARAR GÖRDÜ

Hortumdan etkilenen üreticilerden Ahmet Kocabaş, aniden şiddetlenen rüzgarın ardından hortum oluştuğunu belirtti. Kocabaş, 3 dönümlük biber serasının tamamında hasar meydana geldiğini ve hortumun sera yapılarını yerinden sökecek kadar güçlü olduğunu anlattı.

Hortum yalnızca örtü altı üretim alanlarını etkilemedi. Güzergah üzerindeki zeytin ağaçlarının dalları kırılırken bazı bahçelerde de zarar oluştu. Bu durum, afetin ekonomik etkisinin sera onarım maliyetleriyle sınırlı kalmayacağını ortaya koydu.

MANAVGAT ZİRAAT ODASI BAŞKANI HASARLI ALANLARI İNCELEDİ

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, hortumun ardından üreticileri ziyaret ederek zarar gören tarım alanlarında incelemelerde bulundu. Metin, üreticilerin yaşadığı mağduriyeti yerinde gördüklerini ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Özellikle Ahmet Kocabaş'a ait 3 dönümlük biber serasında meydana gelen hasara öne çıkan Metin, zarar gören seraların tarım sigortasının bulunmamasının üreticiler açısından önemli bir sorun olduğunu ifade etti. Manavgat Ziraat Odasının afetten etkilenen çiftçilerin yanında olduğunu vurguladı.

İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hortumdan etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başladı. İncelemelerde seraların yapısal durumu, zarar gören ürünler ve etkilenen tarım alanları değerlendiriliyor. Afetin toplam ekonomik kaybına ilişkin kesin bir rakam henüz açıklanmadı.

MANAVGAT'TA 2025 YILINDA DA HORTUM FELAKETİ YAŞANMIŞTI

Manavgat'ta tarımsal üretim alanları daha önce de benzer bir afetle karşı karşıya kalmıştı. Anadolu Ajansının 30 Kasım 2025 tarihli haberine göre, ilçenin Yavruoğlan ve Gündoğdu mahallelerinde meydana gelen hortumda 4 sera zarar görmüştü. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, yaklaşık 40 dönümlük alanda bulunan seraların 16 dönümünde 10 milyon liranın üzerinde zarar tespit edildiğini açıklamıştı.

2025 yılındaki afette 16 dönümlük sera alanında ağır hasar oluşurken, 14 Ekim 2026'daki hortumda yaklaşık 15 dönümlük alanın etkilendiği bildirildi. İki olayda zarar gören alanların büyüklüğü birbirine yakın olsa da son afetin parasal boyutu henüz belirlenmedi.

MANAVGAT'TA DOLU DA 381 DÖNÜM TARIM ALANINI ETKİLEDİ

Manavgat'ta 14 Ekim 2026 tarihinde hortumun yanı sıra dolu yağışı da tarımsal üretime zarar verdi. Anadolu Ajansının aynı gün aktardığı bilgilere göre, Yavrudoğan Mahallesi'nde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle 381 dekar alandaki patlıcan, kabak ve lahana gibi ürünlerle meyve bahçeleri zarar gördü.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, doludan etkilenen alanların önemli bir bölümünde tarım sigortası bulunmadığını belirterek üreticilerin zararlarının karşılanması ve yeniden üretime başlayabilmeleri için destek beklediklerini ifade etti.