ANTALYA Milletvekili Aykut Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada, AJet’in Gazipaşa–Ankara uçuşlarını kış döneminde iptal etme kararını eleştirdi. Hattın bölge halkı için büyük önem taşıdığını vurgulayan Kaya, kararın yeniden değerlendirilmesini ve uçuşların kış boyunca devam etmesini istedi.

“600 BİN KİŞİ BU HATTI KULLANIYOR”

Gazipaşa–Ankara hattının yalnızca Alanya ve Gazipaşa için değil, çevre ilçeler için de önemli bir ulaşım imkânı sunduğunu belirten Kaya, “Gazipaşa, Alanya, Anamur, Bozyazı, Ermenek ve Sarıveliler’de yaşayan yaklaşık 600 bin insanımızın faydalandığı bu hattın iptal edilmesi kabul edilemez. Üstelik yeterli yolcu doluluğuna sahip bir hattan bahsediyoruz” dedi.

“YAZIK GÜNAH BU İNSANLARA”

Uçuşların iptal edilmesiyle bölge halkının Ankara’ya ulaşımının zorlaşacağını ifade eden Kaya, kararın vatandaşları uzun ve yorucu bir yolculuğa mecbur bırakacağını söyledi. Kaya, “Şimdi siz bu bölgenin Ankara’ya en kısa ulaşım imkânını ortadan kaldırıyorsunuz. Gazipaşa’dan, Alanya’dan Ankara’ya gitmek artık beş buçuk, altı saatlik yorucu bir yolculuk demek. Yazık günah bu insanlara” ifadelerini kullandı.

“BU NASIL BİR ÇELİŞKİ”

Gazipaşa Havalimanı’nın bölgenin turizmi ve ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Kaya, havalimanına yeni uluslararası uçuşlar kazandırılmaya çalışılırken Ankara seferlerinin iptal edilmesini eleştirdi. Kaya, “Zamanında Gazipaşa Havalimanı’nın yapılması ne kadar doğru bir kararsa, bugün bu hattın iptal edilmesi de o kadar yanlış bir karardır. Bir taraftan Gazipaşa Havalimanımıza yeni uluslararası uçuşlar kazandırmaya çalışıyoruz, diğer taraftan kendi millî hava yolu şirketimiz Ankara uçuşlarını iptal ediyor. Bu nasıl bir çelişki?” diye konuştu.

“HAFTADA İKİ SEFER YAPIN AMA HATTI KAPATMAYIN”

AJet yetkililerine seferlerin tamamen kaldırılması yerine uçuş sıklığının azaltılması önerisinde bulunan Kaya, hattın açık tutulması gerektiğini vurguladı. Kaya, “Haftada beş uçuş yapamıyorsanız iki uçuş yapın. Ama bu hattı tamamen kapatmayın” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına da çağrıda bulunan Kaya, Bakanlığın AJet yetkilileriyle acilen görüşerek Gazipaşa–Ankara hattının kış boyunca hizmet vermesini sağlamasını istedi. Kaya, uçuşların iptal edilmesi nedeniyle bölge halkının mağdur edilmemesi gerektiğini belirterek konuşmasını tamamladı. (Sudi ÇANDIR)