Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yaşandığı öne sürülen olayda, bir erkeğin eşini başka biriyle yakaladıktan sonra öldürdüğü, ardından kendi yaşamına son verdiği iddia edildi. İki kişinin hayatını kaybettiği belirtilen olayla ilgili görüntülerin sosyal medyada yayılması büyük tepki çekti.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ, ARDINDAN İNTİHAR ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre, eşinin kendisini aldattığını öğrenen erkek, yaşanan tartışmanın ardından eşine yönelik ölümcül şiddet uyguladı. Şüphelinin daha sonra yaşamına son verdiği ileri sürüldü. Ancak olayın nasıl gerçekleştiği ve cinayette kullanılan yöntem hakkında doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

ÇİN’DE AİLE FACİASI! Çin’in Heilongjiang eyaletinde eşini başka biriyle yakaladığı öne sürülen bir adamın, eşini öldürdükten sonra intihar ettiği bildirildi. https://t.co/SOYmdM8xcF — 23 DERECE (@yirmiucderece) October 15, 2026

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Olayla ilişkilendirilen görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında yayıldı. Paylaşımlara çok sayıda kullanıcı tepki gösterirken özellikle kadına yönelik şiddet ve aile içi cinayetler yeniden tartışma konusu oldu. Görüntülerin söz konusu olaya ait olduğu ise bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamadı.

OLAYIN TARİHİ VE KİMLİKLER HENÜZ NETLEŞMEDİ

15 Ekim 2026 tarihinde Türkiye'deki haber sitelerine de yansıyan iddialarda olayın Çin'in Heilongjiang eyaletinde meydana geldiği belirtildi. Ancak hayatını kaybettiği öne sürülen kişilerin kimlikleri, yaşları, olayın kesin tarihi ve gerçekleştiği yer hakkında doğrulanmış bilgiler paylaşılmadı.

Çinli yetkililerden söz konusu iddiaları doğrulayan bir polis açıklaması veya soruşturma bilgisi de tespit edilemedi. Bu nedenle sosyal medyada dolaşıma giren olay anlatımının kesinleşmiş adli bilgiler olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

AYNI EYALETTEKİ FARKLI CİNAYET DAVASIYLA KARIŞTIRILMAMALI

Heilongjiang eyaletinde daha önce yaşanan ve mahkeme kayıtlarına yansıyan farklı bir cinayet davası da bulunuyor. Çin'de yayımlanan 10 Haziran 2026 tarihli SUihua kentinde eşinin ilişki yaşadığı erkeği 21 Ağustos 2025'te otomobille çarparak öldüren bir kişi, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Suihua Orta Halk Mahkemesinin kararına dayanan bu dava, sosyal medyada gündeme gelen iki kişinin öldüğü iddiasından farklı bir olayı kapsıyor.

Heilongjiang'da yaşandığı ileri sürülen son olayın ayrıntılarının netleşmesi için yetkili makamlardan gelecek doğrulanabilir açıklamalar önem taşıyor.