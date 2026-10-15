Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya, 2026 yılının başından 13 Ekim'e kadar yaklaşık 14 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu'nun açıkladığı verilere göre yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 azaldı. Buna karşılık Ukrayna, Özbekistan ve Macaristan pazarlarında artış kaydedildi.

Anadolu Ajansına değerlendirmelerde bulunan AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, uluslararası ekonomik koşullar ve bölgesel çatışmaların turizm talebini etkilediğini belirtti. Kavaloğlu, yaklaşık 14 milyon kişilik ziyaretçi sayısının yalnızca yabancı turistleri kapsadığını, yerli tatilcilerin bu rakama dahil olmadığını vurguladı.

ANTALYA TURİZMİNDE GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 5 DÜŞÜŞ

AKTOB Başkanı Kavaloğlu'nun açıkladığı yüzde 5'lik gerileme, Antalya'nın yabancı ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemindeki seviyeye henüz ulaşamadığını ortaya koydu. Küresel ekonomik durgunluk ve uluslararası gerilimlerin turizm sektörünü zorladığını belirten Kavaloğlu, mevcut koşullara rağmen ulaşılan ziyaretçi sayısını olumlu değerlendirdi.

Açıklanan yaklaşık 14 milyonluk sayı ve yüzde 5'lik değişim üzerinden yapılan hesaplama, geçen yılın karşılaştırılabilir döneminde yabancı ziyaretçi sayısının yaklaşık 14,7 milyon düzeyinde olduğunu gösteriyor. Buna göre iki dönem arasında yaklaşık 740 bin kişilik fark bulunuyor. Bu değerler yuvarlatılmış açıklamalardan hesaplandığı için kesin resmî ziyaretçi toplamları olarak değerlendirilmemeli.

UKRAYNA, ÖZBEKİSTAN VE MACARİSTAN'DAN GELEN TURİST SAYISI ARTTI

Antalya'nın 2026 yılı turizm performansında öne çıkan gelişmelerden biri, bazı ülkelerden gelen ziyaretçi sayısındaki yükseliş oldu. AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Ukrayna, Özbekistan ve Macaristan pazarlarında geçen yıla göre artış yaşandığını açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bölge turizmi üzerindeki etkilerine değinen Kavaloğlu, Avrupa ülkelerindeki ekonomik durgunluğun da tatil tercihlerinde belirleyici olduğunu ifade etti. Ancak artış yaşanan üç ülkenin ayrı ayrı ziyaretçi sayıları ve büyüme oranları açıklanmadı.

Bu nedenle Ukrayna, Özbekistan ve Macaristan'ın Antalya'nın en fazla turist aldığı ülkeler olduğu sonucu çıkarılamıyor. Açıklama, söz konusu pazarlarda önceki yıla göre büyüme yaşandığını gösteriyor.

ALANYA TURİZMİ İÇİN SONBAHAR DÖNEMİ ÖNEM TAŞIYOR

Antalya genelindeki turizm hareketliliği, Alanya gibi konaklama ve tatil hizmetlerinin yoğunlaştığı ilçeler açısından da önem taşıyor. Özellikle yaz sezonunun ardından uluslararası ziyaretçi talebinin devam etmesi, turizm işletmelerinin sezon sonu planlamalarında dikkate aldığı unsurlar arasında bulunuyor.

AKTOB Başkanı Kavaloğlu'nun açıklamalarına göre Almanya'daki sonbahar okul tatilleri devam ederken Hollanda'da da tatil dönemi başlayacak. İngiltere ve Rusya'dan gelen tatil talebinin ekim ayında sürdüğünü belirten Kavaloğlu, Antalya'daki turizm hareketliliğinin yaz aylarıyla sınırlı kalmadığını ifade etti.

Bu gelişmeler Alanya'daki konaklama işletmeleri açısından da önem taşısa da açıklanan 14 milyonluk ziyaretçi sayısının ilçe bazındaki dağılımı paylaşılmadı. Dolayısıyla bu rakam üzerinden Alanya'ya gelen yabancı turist sayısını veya ilçedeki otellerin doluluk oranlarını belirlemek mümkün değil.

EKİM AYINDA TATİL FİYATLARI DAHA UYGUN

Kavaloğlu, Antalya'da ekim ayındaki tatil fiyatlarının temmuz ve ağustos aylarına göre daha uygun olduğunu belirtti. Yaz dönemindeki yoğunluğun azalmasıyla birlikte özellikle okul takvimine bağlı olmayan tatilcilerin ve balayı çiftlerinin sonbaharda Antalya'yı tercih etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Ancak fiyat avantajının bütün otellerde aynı düzeyde gerçekleştiği anlamına gelmediği unutulmamalı. Konaklama ücretleri tesisin bulunduğu bölgeye, hizmet kapsamına, rezervasyon tarihine ve oda tipine göre değişebiliyor.

GOLF VE KONGRE TURİZMİ SEZONU DESTEKLİYOR

Antalya'nın turizm faaliyetleri yalnızca deniz ve plaj tatillerinden oluşmuyor. AKTOB Başkanı Kavaloğlu, golf turizminde eylül ayından itibaren hareketlilik başladığını, spor organizasyonları ve kongrelerin de yabancı ziyaretçi talebini desteklediğini açıkladı.

Golf turizminin öne çıktığı Belek bölgesi, sonbahar döneminde düzenlenen spor etkinlikleri ve organizasyonlarla Antalya'nın turizm çeşitliliğinde önemli bir yere sahip. Kongre ve spor turizmi, yaz sezonu dışında konaklama talebi oluşturabilen faaliyetler arasında bulunuyor.

ANTALYA TURİZM FUARI 26 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Antalya turizmini ilgilendiren bir diğer gelişme ise 26-28 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Antalya Turizm Fuarı olacak. Sekizinci kez gerçekleştirilecek organizasyonun hazırlıkları kapsamında 14 Ekim'de Antalya'da bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, fuarın uluslararası turizm sektörü açısından önemine değindi. Organizasyon kapsamında Antalya Turizm Fuarı ile AKTOB arasında iş birliği protokolü imzalandı. Fuarın 2026 yılı teması ise Hospitality Intelligence olarak açıklandı.

Turizm profesyonellerini buluşturacak organizasyon, Antalya'daki işletmelerin uluslararası bağlantılarını geliştirmesi ve gelecek dönemlere yönelik iş birliklerini değerlendirmesi açısından önem taşıyor.

COP31 İÇİN ANTALYA'DA HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Antalya, kasım ayında uluslararası ölçekte önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

AKTOB Başkanı Kavaloğlu, organizasyon öncesinde hazırlıkların başladığını ve özellikle Belek bölgesinde hareketlilik yaşandığını belirtti. Konferans kapsamında uluslararası katılımcıların Antalya'ya gelmesi bekleniyor.

COP31'in turizm açısından önemi, kasım ayında konaklama ve organizasyon hizmetlerine yönelik ek talep oluşturma potansiyelinden kaynaklanıyor. Bununla birlikte konferansın otel doluluklarına ve turizm gelirlerine sağlayacağı kesin katkıya ilişkin açıklanmış bir sonuç bulunmuyor.

ANTALYA 2026 TURİZM SEZONUNU NASIL TAMAMLAYACAK?

Antalya'nın yılın ilk dokuz ayını aşan dönemde yaklaşık 14 milyon yabancı ziyaretçiye ulaşması, turizm hareketliliğinin sonbaharda da sürdüğünü gösteriyor. Ancak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5'lik gerileme, yıl sonu performansının değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken temel göstergelerden biri olmayı sürdürüyor.

Önümüzdeki dönemde Almanya, Hollanda, İngiltere ve Rusya kaynaklı tatil talebi ile spor, kongre ve uluslararası organizasyonların ziyaretçi hareketliliğine etkisi izlenecek. Antalya'nın 2026 yılını kaç yabancı ziyaretçiyle tamamladığı ise yıl sonu verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.