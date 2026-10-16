Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama soruşturmasında, Ankara Abisi İyilik Derneği ile bağlantılı banka hesaplarında yüz milyonlarca liralık para hareketi incelemeye alındı. MASAK raporları ve dijital materyaller üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dernek başkanı Yasin Oyanık ile polis memuru Mustafa Şahin'in de bulunduğu 22 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Soruşturma dosyasına yansıyan bulgulara göre, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen paraların farklı kişiler, dernek hesapları ve ticari şirketler üzerinden aktarıldığı öne sürüldü. Mali incelemelerde özellikle bağış açıklamasıyla gerçekleştirilen yüksek tutarlı transferler ile dernekten şirket hesaplarına yapılan ödemeler üzerinde duruldu.

DERNEK HESAPLARINA 153,7 MİLYON LİRALIK TRANSFER

MASAK raporlarına dayandırılan soruşturma bilgilerinde, Ankara Abisi İyilik Derneği hesaplarına 404 gerçek ve tüzel kişi tarafından 1.430 ayrı işlemle toplam 153 milyon 712 bin lira gönderildiği belirtildi. İşlemlerin ortak özelliğinin para transferlerinde "Akif'in babasının zekâtı" açıklamasının kullanılması olduğu kaydedildi.

Dosyada yer alan mali analizlere göre, derneğe yapılan olağan bağışların işlem başına ortalaması yaklaşık 1.640 lira olarak hesaplandı. Aynı açıklamayla gerçekleştirilen şüpheli transferlerde ise ortalama tutarın 108 bin 52 liraya ulaştığı belirtildi. Böylece incelemeye alınan işlemlerdeki ortalama para miktarının olağan bağış ortalamasının yaklaşık 66 katına çıktığı görüldü.

Soruşturma kapsamında aynı açıklamayla para gönderen 363 kişi hakkında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı istihbari kayıtlar bulunduğu da öne sürüldü. Bu kayıtların para transferleriyle ilişkisi ve işlemlerin gerçek amacı adli incelemenin konuları arasında yer aldı.

DİJİTAL YAZIŞMALARDA PARA GÖNDERME TALİMATI

Şüphelilere ait dijital materyallerde yapılan incelemelerde, "MASTER MÜTABAKAT - RP-8" isimli mesajlaşma grubundaki yazışmaların soruşturma dosyasına girdiği belirtildi. 15 Nisan 2025 tarihli mesajlarda "Jada" rumuzunu kullanan kişinin Ankara Abisi İyilik Derneği hesabına para aktarılması yönünde talimat verdiği iddia edildi.

Yazışmalarda, "Akif'in babasının zekâtı" açıklaması kullanılarak beş ayrı işlemde toplam 500 bin lira gönderilmesinin istendiği öne sürüldü. Ayrıca Nejla Cankat adına kayıtlı banka hesabından dernek hesabına 50 bin, 55 bin ve 100 bin liralık üç transfer gerçekleştirildiği, bu işlemlerin toplamının 205 bin liraya ulaştığı aktarıldı.

DERNEK HESAPLARINDAN 903 MİLYON LİRA ÇIKIŞ

Mali incelemelerde öne çıkan bir diğer bulgu, dernek hesaplarından gerçekleştirilen para çıkışlarının büyüklüğü oldu. Soruşturma dosyasındaki verilere göre, dernek hesaplarından toplam 903 milyon 456 bin 588 liralık çıkış tespit edildi. Bu tutarın 308 milyon 817 bin 272 liralık bölümünün Beylice Gıda Hayvancılık İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hesaplarına aktarıldığı belirtildi.

Veriler üzerinden yapılan hesaplama, söz konusu şirkete gönderilen paranın dernek hesaplarından çıkan toplam tutarın yaklaşık yüzde 34,2'sini oluşturduğunu gösteriyor. Bununla birlikte 903,4 milyon liralık toplam hesap çıkışının tamamının suç geliri olduğu yönünde kesinleşmiş bir yargı kararı bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

ŞİRKETİN GELİRLERİNİN YÜZDE 92'Sİ DERNEKTEN

Soruşturmanın şirket hesaplarına uzanan bölümünde, 12 Eylül 2023 tarihinde Ankara'nın Sincan ilçesinde kurulan Beylice Gıda Hayvancılık İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin mali hareketleri incelendi. Dosyadaki tespitlere göre şirketin hesaplarına giren paranın yüzde 92'si Ankara Abisi İyilik Derneği kaynaklı transferlerden oluştu.

Şirket hesaplarından çeşitli kişi ve kuruluşlara "canlı hayvan alımı" açıklamasıyla toplam 293,5 milyon lira gönderildiği, ayrıca 42,9 milyon liranın nakit olarak çekildiği belirtildi. Bu iki işlem grubunun toplamı 336,4 milyon liraya ulaşıyor. Ancak belirtilen tutarların farklı inceleme dönemlerine ait olup olmadığı ve işlemlerin ticari belgelerle desteklenip desteklenmediği konusunda dosyaya ilişkin aktarılan bilgilerde ayrıntı bulunmuyor.

Soruşturma makamlarının, şirketin ticari faaliyetleri ile hesap hareketleri arasındaki ilişkiyi ve nakit çekimlerinin kullanım amacını suç gelirlerinin aklanması şüphesi kapsamında değerlendirdiği bildirildi.

PARA TRAFİĞİ NASIL İNCELENİYOR?

Türkiye'de suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin temel düzenlemeler, 18 Ekim 2006 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'da yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), bu mevzuat kapsamında şüpheli finansal işlemlerin analiz edilmesi ve suç gelirlerinin finansal sistemde dolaşıma sokulmasının önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

MASAK'ın resmî mevzuat açıklamalarına göre, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesinde düzenleniyor. Finansal kuruluşların şüpheli işlemleri bildirme yükümlülüğü ise 5549 sayılı Kanun kapsamında bulunuyor. Bu nedenle para transferlerinin tutarı kadar gönderici ve alıcıların ilişkisi, işlemlerin ekonomik gerekçesi ve hesap hareketlerinin niteliği de mali incelemelerde önem taşıyor.

SORUŞTURMADA 22 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Uşak merkezli soruşturma kapsamında dernek başkanı Yasin Oyanık ve polis memuru Mustafa Şahin'in de aralarında bulunduğu 22 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Şüphelilere yöneltilen iddiaların temelinde yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen para transferleri ve bu gelirlerin farklı hesaplar üzerinden dolaşıma sokulduğu şüphesi bulunuyor. Daha önce Antalya dahil 33 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 119 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını da duyurmuştuk.

Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında banka kayıtları, dijital yazışmalar, şirketlerin ticari işlemleri ve dernek hesaplarının kullanım amaçlarına ilişkin bulguların adli değerlendirmesi önem taşıyor. Dosyada adı geçen kişiler hakkındaki iddialar henüz kesinleşmiş mahkeme hükmü niteliği taşımıyor. Tutuklama kararları da şüphelilerin suçlu bulunduğu anlamına gelmiyor.