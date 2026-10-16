Antalya'nın Serik ilçesinde 15 Ekim 2026 Perşembe günü üç katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Kökez Mahallesi'ndeki olayda, ev sahibi M.E.'nin oturduğu daireyi ateşe verdiği iddia edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken daire kullanılamaz hale geldi.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) aktardığı bilgilere göre, yangının başladığı sırada evde yalnız bulunan M.E., alevleri fark eden oğlu tarafından dışarı çıkarıldı. Pencerelerden yükselen alevleri gören apartman sakinleri ve çevredeki vatandaşlar binadan uzaklaşarak durumu yetkililere bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGININ YAYILMASINI ÖNLEDİ

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın alt katlardaki dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Alevlerin etkili olduğu üst kattaki evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Evini ateşe verdiği öne sürülen M.E., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayın nedeni ve yangının nasıl başlatıldığına ilişkin inceleme sürüyor.

MAHSUR KALAN KEDİYİ KURTARMAK İÇİN BALKONA TIRMANDI

Yangın sırasında apartmanda yaşayan Muzaffer Yıldız, ev sahibinin oğlundan dairede kedilerin bulunduğunu öğrendi. Alevlerin etkili olduğu evin balkonuna tırmanan Yıldız, burada mahsur kalan bir kediyi kurtarmayı başardı.

Yaşadıklarını anlatan Muzaffer Yıldız, yangının ardından bağrışmaları duyduğunu ve içeride hayvanların bulunduğunu öğrenince harekete geçtiğini söyledi. Kurtarma sırasında korktuğunu belirten Yıldız, önceliğinin kediyi güvenli bir yere çıkarmak olduğunu ifade etti.

GÖRGÜ TANIĞI EV SAHİBİNİN SÖZLERİNİ ANLATTI

Yangına tanıklık eden mahalle sakinlerinden Kadir Tosun, alevlerin önce dairenin pencerelerinden yükseldiğini, ardından kısa sürede yayıldığını anlattı. Tosun, evde oturan kişinin yangını kendisinin çıkardığını söylediğini ileri sürdü.

Görgü tanığının açıklaması, yangının kasıtlı çıkarıldığı iddiasını gündeme getirirken olayın kesin nedeni polis incelemesiyle belirlenecek. M.E.'nin emniyetteki ifadesinin ardından hakkında uygulanacak adli işlemlere ilişkin henüz açıklanmış bir karar bulunmuyor.

AFAD'DAN KONUT YANGINLARINA KARŞI ÖNEMLİ UYARI

Serik'teki olay, çok katlı konutlarda yangının diğer daireler için oluşturduğu tehlikeyi yeniden gündeme getirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yangın güvenliği bilgilendirmesine göre, konut yangınlarında tahliye için kullanılabilecek süre oldukça sınırlı. Bu nedenle binalarda önceden tahliye planı hazırlanması ve çıkış yollarının açık tutulması gerekiyor.

AFAD, konutlarda erken uyarı amacıyla duman dedektörü kullanılmasını, elektrik tesisatının düzenli kontrol edilmesini ve yangın söndürme cihazlarının çalışır durumda bulundurulmasını öneriyor. Kurum ayrıca yangın sırasında kişilerin kendilerini tehlikeye atmamaları gerektiğini vurguluyor.

Serik'te yangının alt katlara ulaşmadan söndürülmesi daha büyük bir zararın önüne geçerken, olayın çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturma devam ediyor.