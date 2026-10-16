Antalya'da kent genelinde etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış, bir özel halk otobüsünde yaşanan sorunla gündeme geldi. Yağış sırasında otobüsün içine su sızması üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, gelen şikâyetlerin ardından harekete geçerek söz konusu otobüste teknik inceleme başlattı.

OTOBÜSÜN NEDEN SU ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, otobüsün cam fitillerinde deformasyon bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca tavan birleşim noktalarında kullanılan silikon izolasyon malzemesinin de zamanla yıprandığı belirlendi.

Yağmur suyunun araç içine sızmasına neden olan sorunun, bakım eksikliklerinden kaynaklandığı bildirildi.

VATANDAŞLAR ŞİKÂYET ETTİ, EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Sağanak sırasında toplu taşıma aracının içine su girmesi, yolcuların tepkisine neden oldu.

Vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine otobüsü inceleyen ekipler, sorunun giderilmesi için işlem başlattı.

Teknik aksaklıkların kalıcı olarak giderilmesi amacıyla araç, yetkili servise yönlendirildi.

BAKIMINI YAPTIRMAYAN İŞLETMECİYE CEZA

Ulaşım AŞ Operasyon Birimler Sorumlusu Ramazan Delioğlu, yapılan incelemelerin ardından araçtaki sorunun tespit edildiğini açıkladı.

Delioğlu, otobüsün bakım ve onarım işlemleri için yetkili servise sevk edildiğini belirterek gerekli tedbirleri zamanında almayan işletmeci hakkında mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandığını bildirdi.

BELEDİYEDEN TOPLU TAŞIMADA DENETİM MESAJI

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde yağışlar yaşandığına dikkat çeken Delioğlu, kent içi toplu taşıma araçlarının düzenli olarak denetlendiğini ifade etti.

Yağışlı havalarda vatandaşların güvenli ve konforlu şekilde seyahat edebilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Delioğlu, otobüsteki su alma sorununun kalıcı olarak çözülmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Yaşanan olay, özellikle yağışlı havalarda toplu taşıma araçlarının bakım ve izolasyon kontrollerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.