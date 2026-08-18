Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, sahillerdeki çevre kirliliğinin en büyük nedenlerinden biri olan sigara izmaritlerine karşı tüm plajlarda yasak uygulanması çağrısında bulundu. Uzmanların açıklamalarına göre, denize ve kumsala atılan izmaritler hem ekosistemi hem de halk sağlığını doğrudan tehdit ediyor. Bu çağrı, Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen "Dumansız Plaj" uygulamasının önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

PLAJ ÇÖPLERİNİN ÜÇTE BİRİNİ OLUŞTURUYOR

Sigara izmaritlerinin tek kullanımlık plastik atık sınıfında olduğunu belirten Prof. Dr. Öztürk, bu maddelerin doğada çözünmesinin 100 yıl sürdüğünü aktardı. Selüloz asetat bazlı olan ve kullanıldıktan sonra arsenik ile kurşun gibi toksik maddeler barındıran izmaritler, biyolojik olarak parçalanamıyor. Plajlardaki toplam çöplerin üçte birini oluşturan bu atıklar, dünyadaki okyanus kirliliğinin de en büyük kaynağı olarak kabul ediliyor.

Türkiye'de erkeklerin yüzde 46'sının sigara kullandığını hatırlatan Öztürk'ün paylaştığı verilere göre, her bir sigara izmariti yaklaşık 15 bin adet mikroplastik lifi içeriyor. Dünya genelinde çevreye atılan izmaritlerin her yıl yaklaşık 300 bin ton mikrofiber salımına yol açtığı tahmin ediliyor. İspanya'da sahillere atılan izmaritlerin temizlik maliyetinin sigara üreticilerinden tahsil edildiğini belirten uzmanlar, benzer yaptırımların Türkiye'de de çevre kirliliğini azaltabileceğini vurguluyor.

ANTALYA VE ALANYA SAHİLLERİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Antalya genelinde belirlenen pilot bölgelerde uygulanan "Dumansız Plaj" projesi, sahillerde izmarit kirliliğini önlemeyi hedefliyor. Turizmin başkenti konumundaki bölgede, özellikle Alanya gibi yoğun sahil bandına sahip ilçelerde bu tür çevre politikalarının yaygınlaşmasının, deniz turizminin sürdürülebilirliği açısından muhtemel etkileri yakından takip ediliyor. İzmaritlerin tamamen yasaklanması veya temizlik maliyetlerinin üreticilere yansıtılması gibi adımların, Akdeniz ekosistemini korumada kritik bir rol oynayabileceği değerlendiriliyor.