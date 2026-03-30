Turizm sektöründe kaliteyi ve hizmet standartlarını öne çıkarmak amacıyla düzenlenen QM Tourism Awards organizasyonunda, Alanya’dan iki otel ödülle döndü. Antalya’da bu yıl “Golden 15” temasıyla gerçekleştirilen gece, sektörün önemli isimlerini bir araya getirdi.

SEKTÖRÜN NABZI ANTALYA’DA ATTI

15’incisi düzenlenen organizasyona kamu temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve turizm profesyonelleri yoğun ilgi gösterdi. QM Tourism Awards, bu yıl iki aşamalı ve SMS doğrulamalı oylama sistemiyle gerçekleştirildi.

Toplam 16 bin 423 turizm profesyonelinin katıldığı oylamada, 11 ana dal ve 54 kategoride 100 bini aşkın oy kullanıldı. Bu yönüyle organizasyon, sektörün geniş katılımlı değerlendirme platformlarından biri olarak dikkat çekti.

ALANYA’NIN İKİ OTELİ LİSTEYE GİRDİ

Açıklanan “Türkiye's Best QM Destination Family Hotels” yani “Aileler için en uygun oteller” kategorisinde, Alanya’dan iki önemli tesis ödüle layık görüldü:

White City Resort & Spa

Bera Hotels Alanya

Her iki otel de sundukları hizmet kalitesi, aile konseptine uygun altyapıları ve misafir memnuniyetiyle öne çıkarak ödül almaya hak kazandı.

ALANYA TURİZMİNE KATKI

Alanya’nın uluslararası turizmdeki konumunu güçlendiren bu tür başarılar, bölgedeki tesislerin kalite odaklı hizmet anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle aile turizmine yönelik yatırımların karşılık bulması, destinasyonun tercih edilirliğini artırıyor.

Turizm sezonu öncesi gelen bu ödüller, Alanya’daki otellerin marka değerine de önemli katkı sağlıyor.