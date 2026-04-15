ALANYA’DA yaşayan Deniz Duha Ekinci, ünlü sanatçı Tan Taşçı hakkında biyolojik babası olduğu iddiasıyla babalık davası açtığını ileri sürdü. Ekinci, Bodrum Aile Mahkemesi’nde görülen süreç kapsamında DNA testi talep ettiğini belirterek, davanın hukuki boyutta devam ettiğini ifade etti. Ekinci, yaptığı açıklamada Milas doğumlu olduğunu, kısa süre önce Bodrum’dan Alanya’ya taşındığını ve süreci resmi yollarla süreci başlattığını söyledi. 2025 yılının Kasım ayında dava açtığını, 2026 yılı Mart ayında ise Bodrum Aile Mahkemesi’ne yeniden başvuru yaptığını aktaran Ekinci, sürecin uzun süredir devam ettiğini ve karşı taraftan net bir yanıt alamadığını öne sürdü. Dim TV'ye konuşan Ekinci, "Milas doğumluyum. Bodrum’dan üç gün önce Alanya’ya geldim. Aslında Bodrum’da basın çağırmayı düşünüyordum ancak şehirdeki ulaşım problemleri nedeniyle bunu yapmadım. 27 Kasım 2025 tarihinde davalı ünlü sanatçı Tan Taşçı hakkında dava açmış bulunmaktayım. Fakat kendisi davaya hiçbir şekilde cevap vermedi, mahkemede de süreci ciddiye almadı. Buna rağmen düzenli ve düzgün bir şekilde dilekçemi hazırlayıp gönderdim. Tahminen 3 Mart civarında Bodrum Aile Mahkemesi’nde babalık davası açmış bulunmaktayım. Mahkemeden DNA testi talep ettim. Babam S.K’ye benzemiyorum. Yıllar önce koruyucu aileye verildim, onlarla da bir bağım yok. Annem de bu konuda konuşmak istemedi. Sağlık sorunları nedeniyle gelemedi. Davalı Tan Taşçı’ya adresini ihlal etmeyecek şekilde mektup göndermiş bulunmaktayım. Kendisi mektubu okumuş ancak bizimle avukat aracılığıyla iletişime geçti. Hukuki sürecin devam etmesini talep ediyorum. Annem geçmişte yaşanan ilişkiden bahsetti. İlk başta ciddiye almadım. Küçük yaşta koruyucu aileye verilmiştim. Babam S.K. ile fiziksel özelliklerim uyuşmadığı için şüphelerim arttı. Bu şüpheler üzerine 27 Kasım 2025 tarihinde Bodrum Aile Mahkemesi üzerinden babalık davası açtım ancak ciddiye alınmadığımı düşündüm ve süreci sürdürdüm. 3 Mart 2026 tarihinde Bodrum Birinci Aile Mahkemesi’nde tekrar başvuruda bulundum. Davalı Tan Taşçı uzun süre cevap vermedi. Hukuki süreç devam etmektedir. Babam olduğundan şüphem yüksektir. Talebim DNA testidir. Karşı tarafın cevabını bekliyorum. Sadece hakkımı ve adaleti arıyorum. İlerleyen süreçte kamuoyunu bilgilendireceğim" dedi. (Şerife ÇOBAN)

