Dokuz günlük bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu hız kazandı. Yerel kaynakların aktardığına göre, sabahın erken saatlerinde yola çıkan sürücüler, TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesiminde büyük bir yoğunluğa neden oldu.

Özellikle İstanbul istikametine doğru ilerleyen araçlar, güzergah üzerindeki kritik noktalarda trafiği zaman zaman tamamen durdurdu. Tatilcilerin dönüş yolunda en çok kullandığı geçiş noktalarından biri olan Köroğlu Rampaları mevkisinde kilometrelerce uzayan araç kuyrukları gözlemlendi.

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Sabah saatlerinden itibaren artan araç sirkülasyonu, bölgedeki trafik akışını ciddi şekilde yavaşlattı. Ekiplerin bölgedeki yönlendirmelerine rağmen, yola çıkan tatilci sayısının fazlalığı mevcut otoyol kapasitesini zorlamaya devam ediyor.

SÜRÜCÜLER İÇİN SEYAHAT PLANLAMASININ ÖNEMİ

Uzun tatil dönemlerinin ardından yaşanan bu tip kitlesel dönüşler, yollarda öngörülebilir bir bölgesel yoğunluk yaratıyor. Trafik uzmanları, Bolu geçişi gibi bilinen dar boğazlarda saatlerce beklememek adına sürücülerin anlık trafik durumunu takip etmelerini, takip mesafesini korumalarını ve mümkünse alternatif devlet yollarını değerlendirmelerini öneriyor.