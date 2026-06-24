Alanya’da özellikle yaz aylarının başlaması ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kronikleşen elektrik kesintileri, bölge halkını bezdirmeye devam ediyor. Yaşanan kesintilere ve elektrik dağıtım şirketinin yetersiz yatırımlarına bir tepki de İYİ Parti Alanya Kurucu İlçe Başkanı Şefik Bahçe’den geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden "Biraz da Zülfi yâre dokunduralım!" diyerek sert bir açıklama yapan Bahçe, dağıtım şirketlerini ve bu şirketlerin vatandaşları siyasi kapılara muhtaç eden sistemini eleştirdi.

​‘FATURA YAZARKEN MAHİR OLANLAR, HAT YENİLİRKEN YOKLAR’

​Her vatandaşın hayatında elektriğin olmazsa olmaz bir yere sahip olduğunu ve her ay istisnasız bol sıfırlı faturalar ödendiğini hatırlatan Şefik Bahçe, dağıtım şirketlerinin tahsilattaki hızını yatırıma yansıtmadığını vurguladı. Bahçe açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ​"Gel gör ki, fatura yazarken çok mahir olan elektrik şirketleri, enerji hatlarını yenilerken aynı mahareti göstermiyor! Sahi; faturalarda son ödeme tarihi oluyor da elektrik hatlarının son kullanma tarihi yok mu? Neden demirbaş ömrünü tamamlayan hatları zamanında değiştirmiyorsunuz?

Özellikle kırsal mahalle ve yayla muhtarlarını iktidar partisinin kapısına neden mecbur ediyorsunuz? Kaldı ki bu elektrik şirketleri özel şirketler değil mi? Ne işi var vatandaşın parti pürtü kapılarında?"

​Alanya genelinde her yaz yaşanan bu mağduriyetin ne zaman son bulacağı merak konusu olurken, Bahçe’nin bu çıkışı kısa sürede bölge halkından ve esnaftan büyük destek topladı.