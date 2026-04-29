ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nde ortaya atılan "şifreli oda" iddiası, yerel yönetimlerde şeffaflık ve kurumsal işleyiş tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Belediyenin ana hizmet binasının eksi birinci katında bulunduğu belirtilen ve sınırlı erişime sahip olduğu ifade edilen alanın, sosyal medya ve video üretim merkezi olarak kullanıldığı öne sürülüyor.

GENEL SEKRETERİN DAHİ GİRMEDİĞİ ODA

İddialara göre, belediyede en üst düzey bürokratlardan biri olan Genel Sekreter Cansel Tuncer dahi söz konusu alana girmediğini ifade etti. İddianamede yer alan beyanlarda, bu alanın teknik ekipmanlarla donatılmış bir stüdyo olduğu ve belediye başkanının sosyal medya içeriklerinin burada hazırlandığı bilgisi yer aldı.

“PARALEL YAPI” TARTIŞMASI

Belediyede halihazırda Basın ve Halkla İlişkiler birimi bulunmasına rağmen, ayrı bir yapı oluşturulduğu iddiası, "paralel bir iletişim mekanizması mı kuruldu?" sorusunu gündeme getirdi. Söz konusu birimin hangi mevzuatla kurulduğu, bütçesinin nasıl karşılandığı ve kaç personelin görev yaptığına ilişkin net bir bilgi bulunmuyor.

SİYASİ VE İDARİ BOYUT

İddialar arasında, geçmişte farklı siyasi yapılarda görev almış bazı isimlerin belediye bünyesine dahil edilerek bu yapı içinde görevlendirildiği de yer alıyor. Bu durum, liyakat ve kamu yönetimi ilkeleri açısından tartışma yaratıyor.

Öte yandan, belediye içinde farklı kurullar ve danışmanlık yapıları üzerinden yürütülen görev dağılımları da eleştirilerin odağında bulunuyor. Bu yapıların resmi hiyerarşi dışında hareket ettiği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK VURGUSU

Uzmanlar ve yerel gözlemciler, kamu kurumlarında bu tür iddiaların net şekilde açıklığa kavuşturulmasının kurumsal güven açısından kritik olduğuna dikkat çekiyor. Şeffaflık ilkesinin güçlendirilmesi, kamu kaynaklarının kullanımı ve idari yapıların denetlenebilir olması açısından önem taşıyor.

Antalya’daki bu tartışma, Alanya başta olmak üzere bölgedeki diğer yerel yönetimlerde de benzer uygulamaların olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Yerel yönetimlerde kurumsal yapıların açık ve denetlenebilir olması, hem hizmet kalitesi hem de kamu güveni açısından belirleyici rol oynuyor.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Gündeme gelen iddialarla ilgili olarak belediye yönetiminden yapılacak kapsamlı bir açıklama beklenirken, sürecin hukuki boyutu da yakından takip ediliyor. İddiaların netleşmesi, yerel yönetimlerde şeffaflık ve hesap verebilirlik tartışmalarına yön verecek.